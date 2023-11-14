В Украине стартует Рождественский пост: что можно и нельзя есть в это время

Рождественский пост в Украине начинается в этом году с 15 ноября, так как ПЦУ с 1 сентября перешла на Новоюлианский календарь.
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В материале использовались данные с сайта ПЦУ.
Рождественский пост - это период ограничений, которых православные христиане соблюдают перед праздником Рождества (25 декабря). Соответственно христиане будут поститься с 15 ноября до 24 декабря.
В этот период нужно отказаться от мяса, молочных продуктов, яиц и алкоголя, чтобы очистить свое тело и душу и готовиться к празднику.
Рождественский пост делится на три этапа, каждый из которых определяет различные ограничения в еде. Это касается не только ограничений в еде, но и духовного смирения.
Во время поста верующие не могут употреблять: яйца, молочные продукты (творог, сметану, молоко, сливки, йогурт, сливочное масло), мясо.
Первый этап (15 ноября - 6 декабря):
Второй этап (7–18 декабря):
Третий этап (19–24 декабря - самый строгий период)
Отметим, что Рождественский пост считается самым строгим постом, но кормящие мамы и беременные женщины, а также больные люди могут его нарушать.
Не забывайте, что пост - это не только про ограничения в еде, это про чистоту мыслей и действий, намерений.
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