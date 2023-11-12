Києво-Печерська лавра перейде на Новоюліанський календар: коли чекати

Києво-Печерська лавра прийняла рішення перейти на Новоюліанський календар, як це зробила Православна церква України. Лавра почне використовувати новий календар із 15 листопада, коли починається різдвяний піст.

Про це заявив виконувач обов'язків намісника Лаври архімадрит Авраамій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Facebook.

"На численні прохання парафіян Києво-Печерської Лаври, з благословення Священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, з 15 листопада (початок різдвяного посту) Лавра переходить на використання новоюліанського календаря, який є основним для нашої Помісної Церкви", - заявив він.

Новоюліанський календар

Після переходу на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати. Зокрема:

День святого Миколая будуть святкувати 6 грудня замість 19 грудня;

Різдво - 25 грудня замість 7 січня;

Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня замість 8 січня;

День преподобної Меланії (в народі Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня замість 13 січня;

Хрещення Господнє - 6 січня замість 19 січня;

Стрітення Господнє - 2 лютого замість 15 лютого.

При цьому визначати дату Великодня будуть як і раніше. Це також стосується Вознесіння та Трійці (у народі Зелені свята).

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