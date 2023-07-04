В Україні різко впали ціни на популярну сезонну ягоду: скільки вона коштує зараз

В Україні вже розпочався сезон малини, однак на самому його початку вартість ягоди абсолютно не тішила покупців. Зараз на ринку почали помічати суттєве зниження в ціні.

Скільки тепер коштує малина - читайте нижче в матеріалі Styler.

На скільки вже впала ціна

За даними EastFruit, насамперед зниження вартості помітили на закупівельному ринку, адже тепер малину закупають по 18 гривень за кілограм.

Щодо цін, на початку тижня постачальникам вдавалося продавати малину за цінами до 35 гривень за кілограм, а наприкінці тижня - по 30 гривень за кілограм.

Також найближчим часом на ринку з'являться перші пропозиції замороженої малини. Поточний рівень цін на таку ягоду опуститься нижче 100 гривень за кілограм.

Скільки зараз коштує малина в магазинах

Наразі в популярних торговельних мережах вартість малини суттєво нижча за ринкову. Однак зауважимо, що придбати ягоду можна не скрізь.

Так, наприклад, у Сільпо вона коштує 149 гривень за кілограм.

Скриншот: Styler

А от мережа Varus пропонує придбати свіжу та заморожену ягоду по 199 та 225 гривень за кілограм відповідно.

Скриншот: Styler

Що було з цінами на малину спочатку

Як розповідали журналісти каналу "Київ24", ціни на малину на одному київському базарі, де її все ж вдалося знайти, дорівнювали 1500-2000 гривень.

Цікаво, що це була не імпортна ягода, а повністю вирощена в Україні. Везли її до столиці з Одеської області та Закарпаття.