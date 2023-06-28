Що буде з цінами на овочі в Україні у липні: експерт озвучив прогноз

В Україні влітку має знизитися ціна на овочі. Картопля, цибуля, помідори, огірки та морква суттєво впадуть у ціні.

Такий прогноз для українців представила завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало, пише "24 канал".

Чому овочі в Україні подешевшають

Річ у тому, що овочі стануть дешевшими вже в липні, оскільки на ринку буде велика пропозиція.

Наприклад, молода картопля може коштувати 20-25 грн/кг, хоч зараз її продають по 50 гривень.

Своєю чергою, цибуля та морква можуть коштувати 45-47 грн/кг, огірки - 55-60 грн/кг, червоні томати - 55-60 грн/кг, рожеві - 80-85 грн/кг.

"Передумовою цьому є формування значної частини їхньої товарної пропозиції господарствами населення. Так, останні вже тривалий час виробляють в Україні до 8,5 мільйона тонн овочів та до 20 мільйонів тонн картоплі. Частина з них використовується для продажу", - повідомила експерт.

Що буде з кавунами цього року

Внаслідок підриву на Каховській ГЕС кавуни цього року будуть переважно імпортними, додала Інна Сало.

"Господарства населення вирощували 93% кавунів - це до 0,4 мільйона тонн, частина з яких використовується для продажу. У Херсонській області всіма категоріями господарств вирощувалося близько 37% від загального обсягу виробництва цього виду агропродукції. Це значна частина, але вона може бути компенсована шляхом імпортного постачання", - зазначила вчена.

За прогнозними оцінками вчених, ціна на ранні кавуни буде приблизно 35-40 гривень за кілограм.