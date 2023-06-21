В Україні рекордно зростуть ціни на ягоду, яку люблять усі

Ціна черешні в Україні у травні налякала багатьох покупців, за неї просили тризначні суми. На початку червня ціна на літню ягоду пішла вниз, але така тенденція не збережеться наприкінці місяця, і черешня дорожчатиме.

Чому черешня цього року не буде дешевою

Дешевої черешні цього сезону українцям чекати не варто. Річ у тому, що основний регіон її вирощування залишається в окупації. Тож знаменитої мелітопольської черешні на ринках не буде. Натомість привозитимуть ягоди з інших територій та закордону.

З появою вітчизняних ранніх сортів черешні ціни на ягоду знизилися на початку червня до 60-90 грн/кг, проте якість ягоди бажає кращого.

Зараз настав час дозрівання пізніших сортів. З дня на день на ринок масово піде сорт "Валерій Чкалов". Це велика та соковита ягода, яка завжди приваблює покупців.

Однак через дощі, які зараз накрили всі регіони України, навіть ця ягода може виявитися невисокої якості. Аналітики запевняють, що дешевої ягоди все одно не буде.

Скільки коштує зараз черешня

Нині вартість черешні на ярмарках та ринках стартує від 85 гривень за кілограм. У супермаркетах за ягоду просять дорожче – від 100 гривень за кілограм. Елітна черешня продається загалом по 149 гривень за 500 грамів.