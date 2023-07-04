В Украине резко упали цены на популярную сезонную ягоду: сколько она стоит сейчас
В Украине уже начался сезон малины, однако в самом его начале стоимость ягоды совершенно не радовала покупателей. Сейчас на рынке стали замечать существенное снижение в цене.
Сколько теперь стоит малина - читайте ниже в материале Styler.
На сколько уже упала цена
По данным EastFruit, прежде всего, снижение стоимости заметили на закупочном рынке, ведь теперь малину закупают по 18 гривен за килограмм.
Относительно цен в начале недели поставщикам удавалось продавать малину по ценам до 35 гривен за килограмм, а в конце недели - 30 гривен за килограмм.
В ближайшее время на рынке появятся первые предложения замороженной малины. Нынешний уровень цен на такую ягоду опустится ниже 100 гривен за килограмм.
Сколько сейчас стоит малина в магазинах
Сейчас в популярных торговых сетях стоимость малины существенно ниже рыночной. Однако заметим, что приобрести ягоду можно не везде.
Так, например, в Сильпо она стоит 149 гривен за килограмм.
Скриншот: Styler
А вот сеть Varus предлагает купить свежую и замороженную ягоду по 199 и 225 гривен за килограмм соответственно.
Скриншот: Styler
Что было с ценами на малину поначалу
Как рассказывали журналисты канала "Київ24", цены на малину на одном киевском базаре, где ее все же удалось найти, были равны 1500-2000 гривен.
Интересно, что это была не импортная ягода, а полностью выращенная в Украине. Везли ее в столицу из Одесской области и Закарпатья.
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