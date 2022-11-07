В Україні підвищать пенсії до кінця року: кого це торкнеться

В Україні до кінця 2022 року буде проведено черговий, третій плановий перерахунок пенсій. Збільшені виплати зможуть отримати деякі категорії пенсіонерів.

На скільки і для кого підвищаться пенсійні виплати - читайте у матеріалі нижче.

Підстави для перерахунку призначених пенсій визначено українським законодавством та обумовлені збільшенням прожиткового мінімуму.

У поточному році перерахунок проводився 1 червня, 1 жовтня, і очікується також першого дня зими.

Так, за даними Пенсійного фонду, у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1 грудня до 2 093 гривень зростуть розміри мінімальної та максимальної пенсій, складові пенсійної виплати, які обчислюються з розміру прожиткового мінімуму.

Перерахунок пенсій із грудня

З 1 грудня українцям віком до 70 років, страховий стаж яких становить не менше 35 років у чоловіків та не менше 30 років у жінок, які отримують пенсію згідно із законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та не працюють, мінімальну пенсійну виплату встановлять на рівні 2500 гривень.

У чоловіків та жінок зі страховим стажем менш як 35 і 30 років відповідно, мінімальний розмір пенсійної виплати буде встановлений пропорційно страховому стажу, виходячи з розміру 2500 гривень.

Яким категоріям пенсіонерів підвищать виплати

Згідно з бюджетом ПФУ, у грудні збільшать суми виплат трьом категоріям пенсіонерів. Мінімальна збільшиться до 2093 гривень (тобто на 66 гривень більше), а максимальна підросте до 20 930 гривень (більше на 660 гривень).

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