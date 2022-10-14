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Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 жовтня

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Україна, П'ятниця 14 жовтня 2022 09:18
Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 жовтня Фото: середня пенсія в Україні - 4750 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 жовтня 2022 року. Середній розмір пенсії за квартал зріс на 321,75 гривень або на 7,3% до 4 759,2 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними ПФУ, з початку року пенсії зросли на 767,67 гривень (на 19,2%). При цьому офіційний рівень інфляції склав 21,8%.

Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 жовтня

При цьому кількість пенсіонерів склала 10,7 млн осіб, з них 2,7 млн - працюючих. Найчастіше пенсія становить від 2000 до 3000 гривень.

Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 жовтня

Розмір пенсій розподіляється наступним чином:

  • до 2000 грн - 0,64%,
  • від 2001 до 3000 грн - 38,44%,
  • від 3001 до 4000 грн - 23,54%,
  • від 4001 до 5000 грн - 11,40%,
  • від 5001 до 10000 грн - 19,07%,
  • більше 10000 грн - 6,91%.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 10 841 117 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 991,53 гривень. За 2021 рік пенсія зросла на 484,02 Гривень або на 13,8% при інфляції 10%.

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