В Украине повысят пенсии до конца года: кого это коснется
В Украине до конца 2022 года будет проведен очередной, третий плановый перерасчет пенсий. Увеличенные выплаты смогут получить некоторые категории пенсионеров.
На сколько и для кого повысятся пенсионные выплаты - читайте в материале ниже.
Основания для перерасчета назначенных пенсий определены украинским законодательством, и обусловлены увеличением прожиточного минимума.
В текущем году перерасчет проводился 1 июня, 1 октября, и ожидается также в первый день зимы.
Так, по данным Пенсионного фонда, в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 1 декабря до 2 093 гривен вырастут размеры минимальной и максимальной пенсий, составляющие пенсионной выплаты, исчисляемые из размера прожиточного минимума.
Перерасчет пенсий с декабря
С 1 декабря украинцам в возрасте до 70 лет, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, получающих пенсию согласно закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании и не работающих, минимальную пенсионную выплату установят на уровне 2500 гривен.
У мужчин и женщин со страховым стажем менее 35 и 30 лет соответственно, минимальный размер пенсионной выплаты будет установлен пропорционально имеющемуся страховому стажу исходя из размера 2500 гривен.
Каким категориям пенсионеров повысят выплаты
Согласно бюджету ПФУ, в декабре увеличат суммы выплат трем категориям пенсионеров. Минимальная увеличится до 2093 гривен (то есть на 66 гривен больше), а максимальная подрастет до 20 930 гривен (больше на 660 гривен).
Прибавка коснется:
- граждан с минимальной пенсией (к примеру, у кого нет достаточного страхового стажа),
- с максимальной пенсией (если она не превышает 10 прожиточных минималок),
- пенсионеров с большим страховым стажем, которым за каждый год работы более нормы выплаты увеличат на 1% (с декабря - 20,93 гривны).
Ранее сообщалось, что в Украине 1 октября провели перерасчеты пенсий, и выплаты возросли у людей старше 70 лет и у тех, кто имеет большой страховой стаж.
Напомним также, по данным ПФУ, с начала 2022 средняя пенсия выросла на 767,67 гривны (на 19,2%) и составила на 1 октября 2022 года 4 759,2 гривны.