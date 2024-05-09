В Україні підрахували кількість учасників НМТ: що варто знати абітурієнтам

Основна сесія Національного мультипредметного тесту (НМТ) розпочнеться 14 травня й триватиме до 25 червня. Вже зараз експерти підрахували кількість випускників, які бажають долучитися до іспиту для подальшого вступу до ВНЗ на конкурсній основі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, скільки учасників НМТ було зареєстровано цього року, а також що варто знати абітурієнтам про цей іспит.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Міністерства освіти й науки України, офіційний сайт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), Osvita.UA.
Згідно з даними, оприлюдненими Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО), за підсумками основного періоду реєстрації повідомлення про успішну реєстрацію та можливість сформувати сертифікат НМТ отримали понад 287 тисяч осіб.
Уточнюється, що для участі в основній сесії НМТ 2024 року зареєструвалося:
267 898 осіб виявили бажання складати іспит в Україні, а 19 883 - за кордоном.
Кількість учасників НМТ 2024 (інфографіка: testportal.gov.ua)
Цікаво, що 508 осіб скористалися наданим їм правом виконувати тестові завдання з математики, історії України, біології, географії, фізики та хімії вказаною ними під час реєстрації мовою.
Кількість учасників НМТ 2024 (інфографіка: testportal.gov.ua)
Варто зазначити також, що кількість учасників НМТ зростає вже третій рік поспіль. Так само зростає і кількість охочих складати НМТ в Україні, а не за кордоном.
Кількість учасників НМТ впродовж 2022-2024 рр. (скріншот: osvita.ua)
24 березня 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну Верховна Рада схвалила законопроект №7132, яким скасувала складання:
Натомість для випускників шкіл було запроваджено Національний мультипредметний тест (НМТ), який у 2022 і 2023 роках став основною формою проведення вступного випробування на бакалаврат для здобуття вищої освіти в Україні.
Водночас студенти, що хотіли продовжувати навчання після бакалаврату, отримали можливість проходити:
Національний мультипредметний тест складається випускниками на комп'ютері та охоплює чотири предмети, об'єднані у два блоки по 120 хвилин.
Цього року заплановано дві сесії складання НМТ:
Календар НМТ 2024 (інфографіка: testportal.gov.ua)
Зареєструватись на НМТ потрібно було до 11 квітня, проте з 10 до 15 травня триватиме додатковий період реєстрації осіб (для участі в додатковій сесії НМТ).
На сайті УЦОЯО учням доступні демонстраційні варіанти тестів з 12 різних предметів. Вони допоможуть якнайкраще підготуватись до іспиту.
Крім того, майбутні випускники та інші школярі, які хочуть перевірити власні знання, можуть скористатися платформою "Всеукраїнська школа онлайн" - зареєструватися або ж увійти у вже існуючий обліковий запис. Це дозволить:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які мінімальні бали необхідно отримати на НМТ для вступу та що робити, якщо завалив іспит.
Читайте також, куди випускникам краще вступати після 11 класу.