В Украине подсчитали количество участников НМТ: что нужно знать абитуриентам

Основная сессия Национального мультипредметного теста (НМТ) начнется 14 мая и продлится до 25 июня. Уже сейчас эксперты подсчитали количество выпускников, желающих приобщиться к экзамену для дальнейшего поступления в вузы на конкурсной основе.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, сколько участников НМТ было зарегистрировано в этом году, а также что стоит знать абитуриентам об этом экзамене.
При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Министерства образования и науки Украины, официальный сайт Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), Osvita.UA.
Согласно данным, обнародованным Украинским центром оценки качества образования (УЦОКО), по итогам основного периода регистрации сообщения об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ получили более 287 тысяч человек.
Уточняется, что для участия в основной сессии НМТ 2024 зарегистрировалось:
267 898 человек изъявили желание сдавать экзамен в Украине, а 19 883 - за рубежом.
Количество участников НМТ 2024 (инфографика: testportal.gov.ua)
Интересно, что 508 человек воспользовались предоставленным им правом выполнять тестовые задания по математике, истории Украины, биологии, географии, физике и химии на указанном ими при регистрации языке.
Количество участников НМТ 2024 (инфографика: testportal.gov.ua)
Следует отметить также, что количество участников НМТ растет уже третий год подряд. Так же растет и количество желающих сдавать НМТ в Украине, а не за границей.
Количество участников НМТ на протяжении 2022-2024 гг. (скриншот: osvita.ua)
24 марта 2022 года на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Верховная Рада одобрила законопроект №7132, которым отменила:
Вместо этого для выпускников школ был введен Национальный мультипредметный тест (НМТ), который в 2022 и 2023 годах стал основной формой проведения вступительного испытания на бакалавриат для получения высшего образования в Украине.
В то же время студенты, желавшие продолжать обучение после бакалавриата, получили возможность проходить:
Национальный мультипредметный тест сдается выпускниками на компьютере и охватывает четыре предмета, объединенных в два блока по 120 минут.
В этом году запланированы две сессии сдачи НМТ:
Календарь НМТ 2024 (инфографика: testportal.gov.ua)
Зарегистрироваться на НМТ нужно было до 11 апреля, однако с 10 по 15 мая продлится дополнительный период регистрации лиц (для участия в дополнительной сессии НМТ).
На сайте УЦОКО учащимся доступны демонстрационные варианты тестов по 12 различным предметам. Они помогут лучше подготовиться к экзамену.
Кроме того, будущие выпускники и другие школьники, которые хотят проверить свои знания, могут воспользоваться платформой "Всеукраинская школа онлайн" - зарегистрироваться или войти в уже существующую учетную запись. Это позволит:
Напомним, ранее мы рассказывали, какие минимальные баллы необходимо получить на НМТ для поступления и что делать, если провалил экзамен.
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