В Украине подсчитали количество участников НМТ: что нужно знать абитуриентам

Сколько участников зарегистрировалось на НМТ 2024

Согласно данным, обнародованным Украинским центром оценки качества образования (УЦОКО), по итогам основного периода регистрации сообщения об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ получили более 287 тысяч человек.

Уточняется, что для участия в основной сессии НМТ 2024 зарегистрировалось:

231 118 выпускников этого года

56 663 выпускников прошлых лет

267 898 человек изъявили желание сдавать экзамен в Украине, а 19 883 - за рубежом.

Количество участников НМТ 2024 (инфографика: testportal.gov.ua)

Интересно, что 508 человек воспользовались предоставленным им правом выполнять тестовые задания по математике, истории Украины, биологии, географии, физике и химии на указанном ими при регистрации языке.

Количество участников НМТ 2024 (инфографика: testportal.gov.ua)

Следует отметить также, что количество участников НМТ растет уже третий год подряд. Так же растет и количество желающих сдавать НМТ в Украине, а не за границей.

Количество участников НМТ на протяжении 2022-2024 гг. (скриншот: osvita.ua)

Когда и зачем в Украине ввели НМТ

24 марта 2022 года на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Верховная Рада одобрила законопроект №7132, которым отменила:

государственную итоговую аттестацию (ГИА)

внешнее независимое оценивание (ВНО)

единый вступительный экзамен

единый профессиональный вступительный экзамен

Вместо этого для выпускников школ был введен Национальный мультипредметный тест (НМТ), который в 2022 и 2023 годах стал основной формой проведения вступительного испытания на бакалавриат для получения высшего образования в Украине.

В то же время студенты, желавшие продолжать обучение после бакалавриата, получили возможность проходить:

магистерский комплексный тест (МКТ)

магистерский тест учебной компетентности (МТУК)

Основное о НМТ 2024

Национальный мультипредметный тест сдается выпускниками на компьютере и охватывает четыре предмета, объединенных в два блока по 120 минут.

В этом году запланированы две сессии сдачи НМТ:

основная - с 14 мая по 25 июня

дополнительная - с 11 по 19 июля

Календарь НМТ 2024 (инфографика: testportal.gov.ua)

Зарегистрироваться на НМТ нужно было до 11 апреля, однако с 10 по 15 мая продлится дополнительный период регистрации лиц (для участия в дополнительной сессии НМТ).

На сайте УЦОКО учащимся доступны демонстрационные варианты тестов по 12 различным предметам. Они помогут лучше подготовиться к экзамену.

Кроме того, будущие выпускники и другие школьники, которые хотят проверить свои знания, могут воспользоваться платформой "Всеукраинская школа онлайн" - зарегистрироваться или войти в уже существующую учетную запись. Это позволит: