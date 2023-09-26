В Україні буде їздити поїзд-кухня, якому немає аналогів у світі: як він виглядає
В Україні створили перший у світі автономний поїзд-кухню "Food train". Він працюватиме в найскладніших прифронтових регіонах країни.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Укрзалізниці у Facebook.
Що відомо про поїзд
Залізничні вокзали України минулої зими стали центрами обігріву та харчування для всіх громадян у прифронтових регіонах, де блекаути мали регулярний характер.
Тому створили цілий поїзд, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день будь-де і будь-коли.
Укрзалізниця разом з фондом Говарда Баффета запустили унікальний проєкт, який не має аналогів. "Food train" вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України.
"Залізничники продовжують рятувати цивільне населення й одними з перших приходять на допомогу там, де вона найбільше потрібна", - зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.
Як виглядає
Поїзд складається з 6 вагонів під локомотивом:
- генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи)
- вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів
- вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів
- вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв
- вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною
- багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями
Також "Food Train" може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.
Побудова та функціонування поїзда повністю фінансуються Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).
Відомо, що Говард Баффет є регулярним пасажиром Укрзалізниці, який подорожував Харківською, Донецькою, Миколаївською та Херсонською областю під час війни та підтримує низку інших залізничних проєктів, зокрема "Залізну зміну".
Укрзалізниця створила перший у світі автономний поїзд-кухню (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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