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В Україні буде їздити поїзд-кухня, якому немає аналогів у світі: як він виглядає

Вівторок 26 вересня 2023 16:53
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В Україні буде їздити поїзд-кухня, якому немає аналогів у світі: як він виглядає Укрзалізниця створила перший у світі автономний поїзд-кухню (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні створили перший у світі автономний поїзд-кухню "Food train". Він працюватиме в найскладніших прифронтових регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Укрзалізниці у Facebook.

Що відомо про поїзд

Залізничні вокзали України минулої зими стали центрами обігріву та харчування для всіх громадян у прифронтових регіонах, де блекаути мали регулярний характер.

Тому створили цілий поїзд, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день будь-де і будь-коли.

Укрзалізниця разом з фондом Говарда Баффета запустили унікальний проєкт, який не має аналогів. "Food train" вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України.

"Залізничники продовжують рятувати цивільне населення й одними з перших приходять на допомогу там, де вона найбільше потрібна", - зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Як виглядає

Поїзд складається з 6 вагонів під локомотивом:

  • генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи)
  • вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів
  • вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів
  • вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв
  • вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною
  • багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями

Також "Food Train" може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.

Побудова та функціонування поїзда повністю фінансуються Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).

Відомо, що Говард Баффет є регулярним пасажиром Укрзалізниці, який подорожував Харківською, Донецькою, Миколаївською та Херсонською областю під час війни та підтримує низку інших залізничних проєктів, зокрема "Залізну зміну".

В Україні буде їздити поїзд-кухня, якому немає аналогів у світі: як він виглядаєВ Україні буде їздити поїзд-кухня, якому немає аналогів у світі: як він виглядаєВ Україні буде їздити поїзд-кухня, якому немає аналогів у світі: як він виглядаєВ Україні буде їздити поїзд-кухня, якому немає аналогів у світі: як він виглядаєВ Україні буде їздити поїзд-кухня, якому немає аналогів у світі: як він виглядаєВ Україні буде їздити поїзд-кухня, якому немає аналогів у світі: як він виглядаєУкрзалізниця створила перший у світі автономний поїзд-кухню (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Раніше ми повідомляли, якою була київська залізниця у середині ХХ століття.

Також ми писали, як виглядають VIP-вагони Укрзалізниці, які недоступні звичайним пасажирам.

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