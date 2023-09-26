В Украине будет ездить поезд-кухня, которому нет аналогов в мире: как он выглядит

В Украине был создан первый в мире автономный поезд-кухню "Food train". Он будет работать в самых сложных регионах прифронтовых стран.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Укрзализныци в Facebook .

Что известно о поезде

Железнодорожные вокзалы Украины прошлой зимой стали центрами обогрева и питания для всех граждан в прифронтовых регионах, где блекауты имели регулярный характер.

Поэтому создали целый поезд, который способен производить более 10 тысяч порций еды в день где угодно и в любое время.

Укрзализныця вместе с фондом Говарда Баффета запустили уникальный не имеющий аналогов проект. "Food train" уже прошел тестовую проверку и в ближайшее время заступит на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах Украины.

"Железнодорожники продолжают спасать гражданское население и одними из первых приходят на помощь там, где она больше всего нужна", - отметил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Как выглядит

Поезд состоит из 6 вагонов под локомотивом:

генераторный вагон (~400 кВт+собственная заправочная станция для автономной работы)

вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов

вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов

вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд

вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной

багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станциями

Также Food Train может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и другое. Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя.

Построение и функционирование поезда полностью финансируется Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).

Известно, что Говард Баффет является регулярным пассажиром Укрзализныци, который путешествовал по Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областям во время войны и поддерживает ряд других железнодорожных проектов, в частности "Залізну зміну".

Укрзализныця создала первый в мире автономный поезд-кухню (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)