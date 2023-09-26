В Украине будет ездить поезд-кухня, которому нет аналогов в мире: как он выглядит
В Украине был создан первый в мире автономный поезд-кухню "Food train". Он будет работать в самых сложных регионах прифронтовых стран.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Укрзализныци в Facebook.
Что известно о поезде
Железнодорожные вокзалы Украины прошлой зимой стали центрами обогрева и питания для всех граждан в прифронтовых регионах, где блекауты имели регулярный характер.
Поэтому создали целый поезд, который способен производить более 10 тысяч порций еды в день где угодно и в любое время.
Укрзализныця вместе с фондом Говарда Баффета запустили уникальный не имеющий аналогов проект. "Food train" уже прошел тестовую проверку и в ближайшее время заступит на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах Украины.
"Железнодорожники продолжают спасать гражданское население и одними из первых приходят на помощь там, где она больше всего нужна", - отметил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.
Как выглядит
Поезд состоит из 6 вагонов под локомотивом:
- генераторный вагон (~400 кВт+собственная заправочная станция для автономной работы)
- вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов
- вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов
- вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд
- вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной
- багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станциями
Также Food Train может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и другое. Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя.
Построение и функционирование поезда полностью финансируется Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).
Известно, что Говард Баффет является регулярным пассажиром Укрзализныци, который путешествовал по Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областям во время войны и поддерживает ряд других железнодорожных проектов, в частности "Залізну зміну".
Укрзализныця создала первый в мире автономный поезд-кухню (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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