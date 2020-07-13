Украину может снова затопить: какие регионы под угрозой

Украина под угрозой наводнения (фото: facebook.com.MNSCHE)

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили о повышении уровня воды в реках Украины

В Украине снова может произойти стихийное бедствие, а именно наводнение. Синоптики прогнозируют 13 июля осадки, а значит и повышение уровня воды в реках. Если пройдут сильные ливни, это может спровоцировать новый паводок. Под угрозой сейчас Волынская область. Там в зоне риска река Припять.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС на Facebook, в результате подъема воды могут пострадать сельхозугодья, хозяйственные постройки и приусадебные участки в отдельных приречных населенных пунктах Ратневского района.

Например, в реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,3-1,3 м. Если дожди пройдут обильные, возможно формирование значительного местного и склонного стока.

"В связи с осадками, местами значительными, 13 июля на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается изменение гидрологического режима с повышением уровней воды на 0,2 - 0,7 м. В горных районах существует угроза схода селевых потоков", – сказано в сообщении.

Синоптики предупреждают, что на фоне повышенной водности на реке Стрвьяж возле села Луки (Самборский р-н Львовская обл.) возможен начальный выход воды на заводь.

Напомним, что в июне 2020 года в Ивано-Франковской области жертвами наводнений стали четыре человека.

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