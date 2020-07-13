ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україну може знову затопити: які регіони під загрозою

Понеділок 13 липня 2020 11:24
Україну може знову затопити: які регіони під загрозою
Україна під загрозою повені (фото: facebook.com.MNSCHE)
Автор: Людмила Жукова

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про підвищення рівня води у річках України

В Україні знову може статися стихійне лихо, а саме повінь. Синоптики прогнозують 13 липня опади, а значить і підвищення рівня води в річках. Якщо пройдуть сильні зливи, це може спровокувати новий паводок. Під загрозою зараз Волинська область. Там в зоні ризику річка Прип'ять.

Як повідомляєт прес-служба ДСНС на Facebook, в результаті підйому води можуть постраждати сільгоспугіддя, господарські будівлі та присадибні ділянки в окремих прирічкових населених пунктах Ратневского району.

Наприклад, у річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,3-1,3 м. Якщо дощі пройдуть рясні, можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

"У зв'язку з опадами, місцями значними, 13 липня на річках басейнів Прута та Сірет очікується зміна гідрологічного режиму з підвищенням рівнів води на 0,2 - 0,7 м. В гірських районах існує загроза сходу селевих потоків", – сказано в повідомленні.

Синоптики попереджають, що на тлі підвищеної водності на річці Стрв'яж біля с. Луки (Самбірський р-н Львівська обл.) можливий початковий вихід води на заплаву.

Нагадаємо, що в червні 2020 року в Івано-Франківській області жертвами повеней стали чотири людини.

Читайте також, рятувальники попередили про підвищення рівня води в річках.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України паводок
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся