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Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках

Украина, Суббота 11 июля 2020 12:05
Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках
Фото: уровень воды в реке (if.dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Ожидается подъем уровней воды до 0,7 метра

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили о повышении уровня воды в реках Украины. Ожидается подъем воды в реках Прут и Сирет.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Так, изменение гидрологического режима ожидается 12-13 июля.

"В связи с осадками, местами значительными, 12 - 13 июля на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с повышением уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями. В горных районах существует угроза селевых потоков", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в западных областях страны не осталось подтопленных населенных пунктов.

Также сообщалось, что западной Украине 10-13 июля угрожают новые наводнения.

Напомним, жертвами паводков на западе Украины стали четыре человека.

Правительство выделило 700 млн гривен на ликвидацию последствий этой непогоды.

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