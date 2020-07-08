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В Украине вторую неделю подтоплены населенные пункты из-за паводка

Среда 08 июля 2020 обновлено 10:18
В Украине вторую неделю подтоплены населенные пункты из-за паводка
Фото: паводки на западе Украины (if.dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Для ликвидации последствий непогоды было привлечено 137 человек и 58 единиц техники

В Черновицкой области из-за сильных дождей, которые наблюдались там в последние несколько недель, остаются подтопленными еще 5 населенных пунктов. Спасатели продолжают оказывать помощь местным жителям.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, по состоянию на сегодня остаются подтопленными 7 подвалов в Ивано-Франковской области и 23 приусадебных участка в Черновицкой и Тернопольской областях. Кроме того, в западных областях в результате паводков разрушено 202,4 км автодорог и 95 мостов. Еще 549 км автодорог и 213 мостов остаются поврежденными.

Для ликвидации последствий непогоды было привлечено 137 человек и 58 единиц техники.

Напомним, Великобритания выделит 100 тыс. фунтов стерлингов на помощь пострадавшим в результате паводков на западе Украины.

Кроме того, Верховная рада одобрила выделение 2 миллиардов гривен на преодоление последствий наводнений.

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