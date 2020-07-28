Украину затопил мощный ливень: улицы-реки и плавающие машины (фото, видео)

Украину затопил мощный ливень 27 июля (коллаж: РБК-Украина)

Мощный ливень привел к затоплению курортных городов возле моря, а также на Закарпатье

27 июля Украину затопил мощный ливень, который пронесся над страной от запада до юга. В результате непогоды пострадали Закарпатская, Ивано-Франковская и Запорожская области. Крупные улицы превратились в венецианские каналы, машины просто плавали, люди стали передвигаться на водном транспорте. Почему Украину постоянно затапливает и какими оказались последствия крайнего потопа – читайте и смотрите ниже.

Как рассказывают очевидцы, улицы в Кирилловке буквально превратились в горные реки. Под водой оказалась центральная улица, дорогу приходилось пересекать по колено в воде. В ловушку угодили автомобилисты. От некоторых уличных продавцов уплыл товар. Кроме ливня на Кирилловку налетел и шторм. Мощный дождь накрыл пляжи.

Кирилловку затопил мощный ливень 27 июля (фото из открытого доступа)

Также под воду ушел Бердянск. Как сообщается, утром 8 июля из-за аварии, вызванной ливнем, на подстанции без электроэнергии остаются часть микрорайонов - Стекловолокно и Военный городок. Из-за ливня обесточенными остаются насосные станции, поэтому часть города осталась без воды.

Мощный ливень также накрыл Ивано-Франковск. Непогода подптопила больницы, парки, сорвала крыши канализационных люков. Об этом написал городской голова Руслан Марцинкив.

В Закарпатской области вчерашний ливень подтопил несколько населенных пунктов. Повреждено три моста, четыре домохозяйства, 30 метров берегоукрепления и около 20 метров грунтовой дороги.

Как рассказал мэр Ивано-Франковска, каждый раз, когда идет ливень, не справляется канализация в парке, поэтому нужно выяснить, откуда идет такая проблема нагрузки на сети. Также часто из-за того, что потоки несут мусор, не справляются ливневки. Именно поэтому подтапливаются некоторые города.

Вода подтопила подвалы домов, на дорогах образовались пробки. Сильный ливень подтопил и Закарпатье. В воде оказались улицы Ужгорода.

Напомним, что ранее в киевском метро пропал свет. Появились фото и видео из мрачной подземки.

Ранее эксперт рассказал о влиянии климата на потопы в Западной Украине.