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Україну затопила потужна злива: вулиці-річки і плаваючі машини (фото, відео)

Івано-Франківськ, Кирилівка, Бердянськ, Вівторок 28 липня 2020 14:55
Україну затопила потужна злива: вулиці-річки і плаваючі машини (фото, відео)
Україну затопила потужна злива 27 липня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Потужна злива призвела до затоплення курортних міст біля моря, а також на Закарпатті

27 липня Україну затопила потужна злива, яка пронеслася над країною від заходу до півдня. Внаслідок негоди постраждали Закарпатська, Івано-Франківська та Запорізька області. Великі вулиці перетворилися на венеціанські канали, машини просто плавали, люди стали пересуватися на водному транспорті. Чому Україну постійно затоплює і якими виявилися наслідки крайнього потопу – читайте і дивіться нижче.

Як розповідають очевидці, вулиці в Кирилівці буквально перетворилися в гірські річки. Під водою опинилася центральна вулиця, дорогу доводилося перетинати по коліно у воді. У пастку потрапили автомобілісти. Від деяких вуличних продавців поплив товар. Крім зливи на Кирилівку налетів і шторм. Потужний дощ накрив пляжі.

Україну затопила потужна злива: вулиці-річки і плаваючі машини (фото, відео)

Кирилівку потужна злива затопила 27 липня (фото з відкритого доступу)

Також під воду пішов Бердянськ. Як повідомляється, вранці 8 липня через аварію, викликану зливою, на підстанції без електроенергії залишаються частина мікрорайонів - Скловолокно та Військове містечко. Через зливи знеструмленими залишаються насосні станції, тому частина міста залишилася без води.

Потужна злива також накрила Івано-Франківськ. Негода потопила лікарні, парки, зірвала дахи каналізаційних люків. Про це написав міський голова Руслан Марцінків.

У Закарпатській області вчорашня злива підтопила кілька населених пунктів. Пошкоджено три мости, чотири домогосподарства, 30 метрів берегоукріплення і близько 20 метрів ґрунтової дороги.

Як розповів мер Івано-Франківська, кожен раз, коли йде злива, не справляється каналізація в парку, тому потрібно з'ясувати, звідки йде така проблема навантажується зливова каналізація. Саме тому підтоплюються деякі міста.

Вода підтопила підвали будинків, на дорогах утворилися затори. Сильна злива підтопила і Закарпаття. У воді опинилися вулиці Ужгорода.

Нагадаємо, що раніше в київському метро зникло світло. З'явилися фото і відео з похмурої підземки.

Раніше експерт розповів про вплив клімату на потопи на Західній Україні.

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