В метро Киева пропал свет: появилось жутковатое видео подземки в потемках

В метро Киева пропал свет (фото: РБК-Украина)

В сети появилось видео с отключением света в киевской подземке

Очевидцы показали, как выглядит киевское метро во время аварийного отключения света. Так, в один из дней на станции метро "Майдан Независимости" исчезло электричество и в переходе пассажиры подсвечивали себе дорогу мобильными телефонами.

На странице в Twitter появился видеоролик, на котором показано, как люди пробираются в темноте к станции.

"Наблюдал редкое явление - в долгом переходе на Майдане независимости исчез свет", - подписал ролик авто видео.

Спостерігав рідкісне явище — в довгому переході на Майдан Незалежності щезло світло pic.twitter.com/MM4rDRdCZk — чебурек с быстрым метафоризмом (@ukrominion) July 27, 2020

В метро Киева выключили свет

В метро Киева выключили свет

Украинцы в комментариях отреагировали на видеоролик, многие отметили, что зрелище - жуткое.

Я так понимаю, в нашем метрополитене про дежурное освещение не слышали.

Хорошо людей мало. Нет паники, никто не упал.

Нам с телефонами тут "смешно". А как там людям в полумраке?

Жутковато.

Невже в метрополітені немає генератора на рахунок таких ситуацій? Хоч би на освітлення.

Как мы ранее писали, в Киеве возле станции метро "Вокзальная", которая находится возле центрального вокзала, нашли еще один подозрительный чемодан.