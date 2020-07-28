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В метро Киева пропал свет: появилось жутковатое видео подземки в потемках

Киев, Вторник 28 июля 2020 13:18
В метро Киева пропал свет: появилось жутковатое видео подземки в потемках
В метро Киева пропал свет (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В сети появилось видео с отключением света в киевской подземке

Очевидцы показали, как выглядит киевское метро во время аварийного отключения света. Так, в один из дней на станции метро "Майдан Независимости" исчезло электричество и в переходе пассажиры подсвечивали себе дорогу мобильными телефонами.

На странице в Twitter появился видеоролик, на котором показано, как люди пробираются в темноте к станции.

"Наблюдал редкое явление - в долгом переходе на Майдане независимости исчез свет", - подписал ролик авто видео.

В метро Киева выключили свет

В метро Киева выключили свет

Украинцы в комментариях отреагировали на видеоролик, многие отметили, что зрелище - жуткое.

  • Я так понимаю, в нашем метрополитене про дежурное освещение не слышали.
  • Хорошо людей мало. Нет паники, никто не упал.
  • Нам с телефонами тут "смешно". А как там людям в полумраке?
  • Жутковато.
  • Невже в метрополітені немає генератора на рахунок таких ситуацій? Хоч би на освітлення.

Как мы ранее писали, в Киеве возле станции метро "Вокзальная", которая находится возле центрального вокзала, нашли еще один подозрительный чемодан.

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