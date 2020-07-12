Аномалии учащаются: эксперт о влиянии климата на потопы в Западной Украине

Наводнения на западе Украины (фото: canva.com)

Климатолог рассказала, какие факторы повлияли на разрушительные последствия осадков

Наводнения на западе Украины, начавшиеся в конце июня, до сих пор полноценно не ликвидированы. Спасатели и волонтеры борются с последствиями стихии, однако разрушительные ливни не отступают с этих регионов. Эксперт по вопросам климата Евгения Засядько назвала причины непогоды и ее разрушительных последствий на западе Украины.

Как рассказала климатолог в эфире телеканала "Украина 24", главная проблема наводнений в том, что сложно предугадать количество осадков, которые выпадут за сутки или за час. Эксперт связывает аномальные уровни суточных осадков с изменениями в климате.

"Дожди по своему объему выпадают почти такие же, как и раньше. Но изменилось их распределение между сезонами, когда они выпадают. Если раньше такой объем выпадал за месяц, то сейчас он может выпасть за несколько часов", — отметила эксперт.

По ее словам, реки не могут справиться и города к таким погодным явлениям не готовы, поэтому это и вызывает наводнения, из-за чего города затоплены, много экономических потерь.

"Из-за чего это происходит — это фактор изменения климата. Это повышение температуры. В прошлом году были тепловые волны (когда и днем, и ночью температура почти не отличается), в этом году их еще не было, но их можно ожидать. Бесснежная зима также негативно повлияла на наполнение рек, и Госводагентство говорило, что есть риск того, что не будет хватать воды для промышленных нужд", — заявила Засядько.

Напомним, что ранее спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках.

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