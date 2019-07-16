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На Азовском море сильно испортилась погода: в сети показали видео шторма

STYLERЖизнь    16.07.2019 - 09:51
На Азовском море сильно испортилась погода: в сети показали видео шторма
Отдых на Азовском море омрачила погода (коллаж: РБК-Украина)

Побережье Азовского моря все еще переполнено, несмотря на ветер и сильные волны

Азовское море сильно штормило в понедельник, 15 июля.  В сети показали Федотову косу неподалеку от Кирилловки. Среди белого дня налетел ветер, небо затянуло тучами, а спокойное Азовское море, начало напоминать темпераментное Черное.

Отметим, что несмотря на бурлящее море, отдыхающих было очень много. Хотя, по словам блогера, снимавшего стрим, дошторма на пляже не было где лечь.

В сети также публикуют снимки, на которых видно, что отдыхающих, которые наконец-то вырвались из мегаполисов в долгожданные отпуска, сложно прогнать с побережья даже шторму.

На Азовском море сильно испортилась погода: в сети показали видео шторма

Отдых на Азовском море омрачила погода (фото: mv.org.ua)

Штормило также и на центральном пляже и на косе Пересыпь, расположенной на противоположной стороне Федотовой косы.

 

Отдых на Азовском море омрачила погода (фото: mv.org.ua)

Для справки, Федотова коса - намывная коса, которая отделяет Утлюкский лиман от Азовского моря. Вместе с Бирючим островом, который до 1929 года был отделен от косы узким проливом, образует полосу суши длиной около 45 км.

Отдых на Азовском море омрачила погода (видео: YouTube/Вадим Терещенко)

Ранее сообщалось, что на Азовском море заметили нашествие больших жалящих медуз, которые подплывают очень близко к берегу и доставляют неприятности отдыхающим там людям.

К слову, отдыхающие на Азовском море пожаловались, что в воде появились морские блохи. Они атакуют прямо в воде и больше всего от их укусов страдают дети. 

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