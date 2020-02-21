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В Украину ворвется аномальное тепло: синоптики назвали дату

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 20:47
В Украину ворвется аномальное тепло: синоптики назвали дату
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине изменится в лучшую сторону

Погода в Украине скоро порадует жителей страны аномально теплыми градусами - до +13 по Цельсию. Когда в страну придут благоприятные синоптические условия, и какая погода будет в ближайшие дни - в материале Styler.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, рекордных температур стоит ждать уже 26 февраля, но тем временем украинцев предупреждают о сильной непогоде в период с 23-24 числа.

А в субботу, 22 февраля, в стране установится умеренно теплая и спокойная погода, лишь на Востоке - небольшой дождь с мокрым снегом, а на Запорожье - дождь. Днем от +4 до +8, в восточных областях - от +2 до +6. Ближайшей ночью по стране от -3 до +2 градусов.

В Киеве в субботу будет довольно теплая и ясная погода с температурой +5... +7, ночью - от -1 до +1. Без осадков.

В Украину ворвется аномальное тепло: синоптики назвали дату

Погода в Украине 22 февраля (фото: meteo.gov.ua)

23 февраля всю Украину накроет мощный атмосферный фронт с сильными дождями (где температура ниже - с мокрым снегом) и порывистым ветром. Лишь на Закарпатье, в Черновицкой области и на Юге - дожди небольшие.

В понедельник, 24 февраля, погода еще серьезнее ухудшится - похолодание до +1... +4 (кроме Юга и Закарпатья с +4... +7 градусами). Ветер будет угрожающе сильным - от 17 до 22 м/с, во многих областях - ливни.

В Украину ворвется аномальное тепло: синоптики назвали датуВ Украину ворвется аномальное тепло: синоптики назвали дату

Погода в Украине 23 и 24 февраля (фото: meteo.gov.ua)

25 февраля погода вновь резко изменится - ветер утихнет, потеплеет до +4... +8, а на Западе - до +10, небольшие очаги осадков останутся лишь на северо-западе.

А вот в среду, 26 февраля, стоит ожидать настоящего весеннего тепла - от +6 до +11, а на Западе - от +8 до +13, но в западных областях будет пасмурно с незначительными осадками.

В Украину ворвется аномальное тепло: синоптики назвали датуВ Украину ворвется аномальное тепло: синоптики назвали дату

Погода в Украине 25 и 26 февраля (фото: meteo.gov.ua)

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