ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україну увірветься аномальне тепло: синоптики назвали дату

STYLERЖиття    21.02.2020 - 20:47
В Україну увірветься аномальне тепло: синоптики назвали дату
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні зміниться в кращу сторону

Погода в Україні скоро порадує жителів країни аномально теплими градусами - до +13 за Цельсієм. Коли в країну прийдуть сприятливі синоптичні умови, і яка погода буде в найближчі дні - в матеріалі Styler.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, рекордних температур варто чекати вже 26 лютого, але тим часом українців попереджають про сильну негоду в період з 23-24 числа.

А в суботу, 22 лютого, в країні встановиться помірно тепла і спокійна погода, лише на Сході - невеликий дощ з мокрим снігом, а на Запоріжжі - дощ. Вдень від +4 до +8, у східних областях - від +2 до +6. Найближчої ночі по країні від -3 до +2 градусів.

В Києві в суботу буде досить тепла і ясна погода з температурою +5... +7, вночі - від -1 до +1. Без опадів.

В Україну увірветься аномальне тепло: синоптики назвали дату

Погода в Україні 22 лютого (фото: meteo.gov.ua)

23 лютого всю Україну накриє потужний атмосферний фронт з сильними дощами (де температура нижче - з мокрим снігом) та поривчастим вітром. Лише на Закарпатті, у Чернівецькій області і на Півдні - дощі невеликі.

У понеділок, 24 лютого, погода ще серйозніше погіршиться - похолодання до +1... +4 (крім Півдня та Закарпаття до +4... +7 градусів). Вітер буде загрозливо сильним - від 17 до 22 м/с, у багатьох областях - зливи.

В Україну увірветься аномальне тепло: синоптики назвали датуВ Україну увірветься аномальне тепло: синоптики назвали дату

Погода в Україні 23 і 24 лютого (фото: meteo.gov.ua)

25 лютого погода знову різко зміниться - вітер вщухне, потеплішає до +4... +8, а на Заході - до +10, невеликі осередки опадів залишаться лише на північному заході.

А ось в середу, 26 лютого, варто очікувати справжнього весняного тепла - від +6 до +11, а на Заході - від +8 до +13, але у західних областях буде хмарно з незначними опадами.

В Україну увірветься аномальне тепло: синоптики назвали датуВ Україну увірветься аномальне тепло: синоптики назвали дату

Погода в Україні 25 і 26 лютого (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики підвищили рівень небезпеки у зв'язку з різкою зміною погоди Готуйтеся до шторму: синоптики зробили важливе попередження про погоду
Новини України Погода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся