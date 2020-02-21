В Україну увірветься аномальне тепло: синоптики назвали дату

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні зміниться в кращу сторону

Погода в Україні скоро порадує жителів країни аномально теплими градусами - до +13 за Цельсієм. Коли в країну прийдуть сприятливі синоптичні умови, і яка погода буде в найближчі дні - в матеріалі Styler.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, рекордних температур варто чекати вже 26 лютого, але тим часом українців попереджають про сильну негоду в період з 23-24 числа.

А в суботу, 22 лютого, в країні встановиться помірно тепла і спокійна погода, лише на Сході - невеликий дощ з мокрим снігом, а на Запоріжжі - дощ. Вдень від +4 до +8, у східних областях - від +2 до +6. Найближчої ночі по країні від -3 до +2 градусів.

В Києві в суботу буде досить тепла і ясна погода з температурою +5... +7, вночі - від -1 до +1. Без опадів.

Погода в Україні 22 лютого (фото: meteo.gov.ua)

23 лютого всю Україну накриє потужний атмосферний фронт з сильними дощами (де температура нижче - з мокрим снігом) та поривчастим вітром. Лише на Закарпатті, у Чернівецькій області і на Півдні - дощі невеликі.

У понеділок, 24 лютого, погода ще серйозніше погіршиться - похолодання до +1... +4 (крім Півдня та Закарпаття до +4... +7 градусів). Вітер буде загрозливо сильним - від 17 до 22 м/с, у багатьох областях - зливи.

Погода в Україні 23 і 24 лютого (фото: meteo.gov.ua)

25 лютого погода знову різко зміниться - вітер вщухне, потеплішає до +4... +8, а на Заході - до +10, невеликі осередки опадів залишаться лише на північному заході.

А ось в середу, 26 лютого, варто очікувати справжнього весняного тепла - від +6 до +11, а на Заході - від +8 до +13, але у західних областях буде хмарно з незначними опадами.

Погода в Україні 25 і 26 лютого (фото: meteo.gov.ua)