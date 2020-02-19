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Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящее весеннее тепло

STYLERЖизнь    19.02.2020 - 20:02
Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящее весеннее тепло
Погода в Украине в марте (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в марте порадует жителей страны

Погода в Украине в марте продолжит тенденцию теплого февраля, а настоящее тепло придет уже в средине первого месяца весны. Какой будет погода в конце февраля - первой половине марта - в материале Styler.

Так, согласно прогнозу синоптиков Gismeteo на месяц, лютых морозов и снегопадов в Украине уже не будет.

Февраль закончится потеплением до +6... +11 зависимо от региона, а первая декада марта будет довольно прохладной - днем небольшой плюс, а ночью - заморозки.

Но уже к средине первого месяца весны придет потепление - в некоторых регионах воздух прогреется до +16 градусов. После чего вероятен короткий период похолодания.

Погода в следующие 30 дней будет богата осадками - преимущественно это будут дожди, поскольку температура будет держаться "на плюсе".

Ниже прогноз погоды на месяц для Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящее весеннее теплоСиноптики рассказали, когда в Украину придет настоящее весеннее теплоСиноптики рассказали, когда в Украину придет настоящее весеннее теплоСиноптики рассказали, когда в Украину придет настоящее весеннее тепло

Погода в Украине не месяц (скрин: gismeteo.ua)

К слову, народные синоптики говорят, что первые два месяца весны в целом будут холодными, а тепло придет лишь в мае. При этом синоптик Владимир Деркач прогнозирует даже дневной минус в начале марта, а Леонид Деркач и вовсе - лютые морозы в первый весенний месяц, холодный апрель, а в мае - засуху.

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