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Землю накроют мощные магнитные бури: когда ждать ударов

STYLERЖизнь    20.02.2020 - 17:57
Землю накроют мощные магнитные бури: когда ждать ударов
Магнитные бури (коллаж: РБК-Украина)

Магнитная буря в марте 2020 способна будет серьезно отразиться на здоровье украинцев

Магнитная буря в марте 2020 будет самой мощной в этом году. Но перед метеоударами в марте стоит ждать еще одной менее мощной волны в конце февраля. Когда ждать метеоударов, кто подвержен их влиянию, и как уберечь здоровье - в материале Styler.

Магнитная (геомагнитная) буря - это возмущение геомагнитного поля Земли, которое вызвано поступлением в окрестности планеты потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Это явление может длиться от нескольких часов до нескольких дней подряд.

Даты магнитных бурь

По данным Физического института имени Лебедева (ФИАН), ближайший метеоудар накроет планету уже 26 февраля. А вот в начале марта ожидаются сильные волнения уровня G1. Метеоколебания будут продолжаться два дня подряд - 4 и 5 марта.

Землю накроют мощные магнитные бури: когда ждать ударов

Магнитные бури в феврале и марте (скрин: ФИАН)

Кто может пострадать от магнитных бурь, и как от них уберечься

В дни магнитных бурь более всего страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болями в суставах, метеозависимые и психоэмоционально нестабильные люди, гипертоники. Но испытывать проблемы со здоровьем могут абсолютно все.

Во время метеоударов возникают беспричинные приступы головной боли и даже мигрени, скачки артериального давления, перепады настроения - от возбужденности до апатии, бессонница и депрессивные настроения.

Медики советуют в периоды магнитных бурь избегать стрессовых ситуаций и сильных физических нагрузок. Здоровый сон, прогулки на свежем воздухе, здоровое питание и соблюдение питьевого режима - лучший способ пережить опасные даты.

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