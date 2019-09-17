Штормовой ветер и резкий холод с ливнями: сколько дней продержится ненастье

Погода в Украине (фото: Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Атмосферный фронт принесет в Украину серьезную непогоду

Погода в Украине 18 сентября будет очень дождливая, и к осадкам присоединится сильный ветер. Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 метров в секунду. На синоптическую ситуацию окажет влияние атмосферный фронт. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что завтра в Украине похолодает еще на несколько градусов.

Кроме того, наша страна еще и окажется между мощным антициклоном над Великобританией и масштабной циклоничнистю на северо-востоке, добавила эксперт.

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Ветер местами усилится до штормового.

Температура воздуха составит около +11... +15 градусов.

В южных областях ожидается около +15... +21 градуса, в Крыму - до +25 градусов.

В столице 18 сентября пройдет дождь. День будет холодной и ветреный. Порывы ветра будут достигать сильных значений, до 15-20 метров в секунду, похолодает до +11... +13 градусов.

Также Диденко добавила, что по предварительным прогнозам, с 23 сентября в Украине ожидается снова замечательная, солнечная и теплая погода.

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Как сообщалось ранее, недавно синоптики рассказали, какие области в Украине пострадают от непогоды и столкнутся с ливнями, шквальным ветром и заморозками. Сообщалось, что во второй половине недели в нашу страну придут первые заморозки.

Также мы писали о том, что в Карпатах резко похолодало – в регионе зафиксировано понижение температуры до +3 градусов.