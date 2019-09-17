Возможен даже снег: синоптики напугали прогнозом погоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптики предупреждают о сильном похолодании, до +4 градусов

Погода в Украине в среду, 18 сентября, ожидается неблагоприятная в большинстве областей страны. Температура воздуха существенно упадет, пройдут кратковременные умеренные дожди и ожидается сильный ветер, порывистый, до 7-12 м/с.

Погода на востоке будет пасмурной и дождливой. Мелкий дождь пройдет во всех областях региона. Ночная температура воздуха составит +8 +12 градусов, днем будет прохладно, от +12 до +15 градусов.

На юге температура воздуха будет выше +20 градусов, однако синоптики прогнозируют дожди по всей территории, кроме Крыма. Ночью в регионе от +14 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +19 +22 градусов, в Херсоне до +24 градусов. В Крыму облачно, сухо. Ночью +14 +16 градусов, днем +22 +24 градуса.

Северные области затянет тучами, и температура опустится еще ниже. Синоптики прогнозируют затяжные дожди. Ночью в регионе +8 +10 градусов, днем ожидается от +12 до +14 градусов.

На западе Украины дожди пройдут только в Луцкой, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях, в остальных – будет сухо. Ночная температура в регионе от +8 до +11 градусов, днем воздух прогреется всего до +12 +14 градусов.

В центральной части возможны кратковременные локальные дожди. Ночная температура воздуха будет колебаться от +9 до +11 градусов, днем ожидается от +13 до +15 градусов.

В Киеве 18 сентября ожидается дождливая и прохладная погода. Ночью +9 +11 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

Погода в Украине 18 сентября

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в конце текущей недели возможен первый снег, который выпадет в Карпатах. Ночная температура воздуха упадет до +4 градусов.

"19 сентября без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь, 20 сентября в Украине, кроме юга, небольшие дожди, в Карпатах возможен мокрый снег", - сообщили синоптики.