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В Украине выпал снег

Новости » Происшествия    18.09.2019 - 10:05
В Украине выпал снег
Иллюстративное фото (facebook.com/chornogora.rescue112)

Кроме того, температура воздуха упала до 0

Погода в Украине 18 сентября ухудшилась, в Карпатах выпал снег. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Сообщается, что на горе Поп Иван Черногорский облачно, порывы ветра 5-6 м/с. Кроме того, температура воздуха упала до 0. Выпал снег.

"По состоянию на 08:00 18.09.2019 г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер Юж. Пд-Зап. 5-6 м/сек. Температура воздуха 0. Падает мелкий снег", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение. По Киеву и Киевской области, а также в западных областях сегодня днем сильные порывы ветра.

Кроме того, в центре Киева образовались многочисленные пробки на дорогах. Сильные пробки образовались на проспекте Победы, проспекте Леся Курбаса, Надднепрянском шоссе. Также затруднено движение транспорта на четырех киевских мостах.

Синоптики Украинского Гидрометцентра сообщали, что сегодня возможны дожди во всех областях, кроме Николаевской. Также отмечается, что в Волынской, Ровенской и Львовской областях температура воздуха днем упадет до +12.

В Украине объявлено штормовое предупреждение Сегодня Украину накроют дожди
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