В Украину приехал Лиев Шрайбер - голливудская звезда с украинскими корнями: что известно

Голливудская звезда Лиев Шрайбер приехал в Украину, как посол благотворительной платформы UNITED24, которая призвана помогать украинцам в трудные времена.

Об этом стало известно из эфира телемарафона.

Что известно о визите знаменитости

Для Шрайбера эта поездка уже вторая с начала войны. Ранее он приезжал во Львов в апреле. Теперь же актер и режиссер посетил Киев.

Утром звезду встретили на вокзале в Киеве. Его провели фотовыставкой, которая посвящена войне.

Лиев Шрайбер на вокзале Киева (скриншот с телемарафона)

В Украине Лиев не только как посол UNITED24. Он также занимается проектом Suport Humans - инициатива по созданию отдельного военного госпиталя для раненых украинских защитников и защитниц.

Шрайбер также занимается психологической поддержкой украинцев

"Одна из платформ, которую я поддерживаю, называется Ukraine Needs You ("Ты нужен Украине". - Ред.). Она предоставляет круглосуточные психологические консультации украинцам. Мне кажется, в это сложное время очень важно говорить друг с другом", - сказал актер.

Актер приехал, чтобы помочь украинцам (скриншот с телемарафона)

В апреле Лиев застал воздушную тревогу во Львове

Тогда знаменитость как волонтер благотворительной организации World Central Kitchen готовил борщ для переселенцев на границе в Перемышле, а затем приехал во Львов.

Во Львове его застала воздушная тревога. В своем Instagram Лиев опубликовал видео, как он спускался в укрытие.

"Когда я оказался внутри Украины, для меня было невероятно увидеть невероятную стойкость и мужество украинцев. Я считаю, что Путин совершил свою самую большую ошибку", - сказал позже Шрайбер в эфире американского шоу Morning Joe.

Что известно об актере и его деятельности

Он - американский актер, режиссер, сценарист и продюсер с украинскими корнями, соучредитель инициативы BlueCheck Ukraine, которая с первых дней войны воплощает гуманитарные проекты в Украине.

Лиев Шрайбер родился в Сан-Франциско, штат Калифорния, в семье художницы Гезер Милгрэм и театрального актера и режиссера Телла Шрайбера.

У его отца смешанные австрийские, ирландские, швейцарские и шотландские корни, а мать еврейка, предки которой иммигрировали из Польши, Украины и Германии (дед по материнской линии - из Украины).

В 2005-м году Шрайбер уже был в Украине, где в качестве режиссера снимал фильм "И все осветилось" (Everything Is Illuminated). Лента была дебютом для Шрайбера как режиссера и автора сценария.

Герой фильма - молодой американский еврей едет в Украину искать женщину, которая спасла его деда в украинском городе Трачимброде (Трохимброд на Волыни), перед тем, как туда пришли немцы.

Главные роли исполнили Элайджа Вуд и Евгений Гудзь - вокалист и основатель американской группы Gogol Bordello.