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Шон Пенн приехал в Украину, чтобы своими глазами увидеть преступления Путина (видео)

Новина українською →
Понедельник 27 июня 2022 13:59
Шон Пенн приехал в Украину, чтобы своими глазами увидеть преступления Путина (видео) Фото: Шон Пенн снова приехал в Украину (facebook com pressjfo news)
Автор: Людмила Жукова

Голливудский актер Шон Пенн снова приехал в Украину с начала российского вторжения. Он "засветился" в Киеве, чтобы потом ехать в Бучу и Ирпень.

Об этом сообщается в видео ТСН.

Что актер делает в Украине

Дело в том, что владелец "Оскара" снимает в Украине фильм о зверствах Владимира Путина. Кинокартина будет документальной, в ней будет рассказываться о войне в нашей стране, которую развязали россияне.

Пенн планирует ехать в Бучу и Ирпень, чтобы своими глазами увидеть последствия тех зверств, которые творили российские военные.

Отметим, что Шон уже был в Украине, в самый первый день российского вторжения, потом актер нанес визит во Львов.

Что сделал для Украины голливудский актер

В марте 2022 года будучи во Львове актер во время встречи с председателем Львовской областной военной администрации Максимом Козицким заявил, что его организация хочет присоединиться к помощи украинским переселенцам и наладить партнерские отношения в Украине.

"Наша организация хочет наладить партнерские отношения именно здесь, в Украине. Мы знаем, насколько важно сейчас поддерживать население в борьбе за свободу, поэтому будем помогать всем, чем можем. Ваш опыт - это пример для всего мира. Сейчас мы хотим получить список самых необходимых вещей для переселенцев, чтобы собрать их и в кратчайшие сроки обеспечить людей помощью", - говорил 61-летний Пенн.

Также Пенн заявлял, что хочет бороться с россиянами вместе с воинами ВСУ.

Как мы ранее сообщали, Шон Пенн написал письмо главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку.

До вторжения РФ в Украину, что режиссер приезжал в нашу страну в ноябре 2021 года. В рамках подготовки документального фильма он побывал на Приазовье и общался с украинскими военными.

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