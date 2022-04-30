Ничего особенного. Анджелина Джоли просто зашла выпить кофе во Львове (видео)

Знаменитая актриса Анджелина Джоли устроила легкий переполох во Львове. Дело в том, что звезда просто зашла выпить кофе в одну из кофеен.

Видео из кафе разместила на своей странице журналистка Майя Пидгородецкая.

"Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анджелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир", - говорится в подписи к видео.

Как указывает автор видео в комментариях, мужчина, который сопровождает Джоли – охранник.

"С сопровождением, с охранником и невероятно красива!" – подчеркнула Пидгородецкая.

Также уточнили локацию – "Львівські круасани" на Сихове, возле рынка Шувар.

Но самые забавные комментарии о ребенке в наушниках. Он невозмутимо уткнулся в телефон и абсолютно не замечает, что происходит вокруг.

Стоит отметить, что ничего удивительного в посещении Львова одной из самых известных актрис в мире, нет. Она публично неоднократно высказывалась в поддержку Украины.

А еще Джоли уже много лет занимается организацией помощи беженцам, детям-сиротам. И она является послом доброй воли по делам беженцев в ООН.

С 2001 года она помогала беженцам в Камбодже, потом ездила с миссиями в Пакистан. Далее – Кения, Таиланд, Эквадор, Судан, Косово, Ангола, Шри-Ланка, Иордания и даже побывала на Северном Кавказе.

Официально о визите Анджелины Джоли в Украину не сообщали, но известно, что она вместе с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев занимается организацией помощи украинцам.