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В Украину приехала голливудская звезда Джессика Честейн (видео)

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Киев, Воскресенье 07 августа 2022 16:35
В Украину приехала голливудская звезда Джессика Честейн (видео) Фото: Голливудская звезда Джессика Честейн приехала в Киев (instagram.com/jessicachastain)
Автор: Анна Шиканова

В Киев приехала знаменитая американская актриса Джессика Честейн. Она уже пообщалась с детьми из Херсона и Чернигова, которые проходят лечение в столичной больнице Охматдет.

Об этом сообщает "Суспільне".

Американская актриса и продюсер Джессика Честейн прибыла в Киев. Актриса посетила детскую больницу "Охматдет", где ей рассказали о работе медицинского центра во время военного положения.

Звезда "Интерстеллара" пообщалась с детьми из Херсона и Чернигова, которые проходят лечение в медицинском центре и получила подарки от малышей.

В планах у Джессики Честейн - посещение Ирпеня и встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком.

Кто такая Джессика Честейн

Американская актриса и продюсер Джессика Честейн впервые появилась на экранах в популярных телесериалах "Закон и порядок", "Скорая помощь" и "Вероника Марс".

В 2011 году вышел фильм Терренса Малика "Древо жизни", который принес Честейн всемирную известность и множество наград и номинаций - "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

В 2012 она сыграла в фильмах "Самый пьяный округ в мире" и "Цель номер один", за которые также получила много наград.

В Украину приехала голливудская звезда Джессика Честейн (видео)В Украину приехала голливудская звезда Джессика Честейн (видео)В Украину приехала голливудская звезда Джессика Честейн (видео)

Фото: Джессика Честейн (instagram.com/jessicachastain)

Еще Джессика Честейн снялась в известных фильмах - "Мама", "Самый жестокий год", "Интерстеллар", "Опасная игра Слоун", "Багровый пик", "Марсианин", "Глаза Тэмми Фэй".

Голливудская звезда поддерживает Украину и неоднократно писала об украинцах на своей странице в Instagram.

Кстати, Джессика Честейн не единственная голливудская звезда, которая посетила Украину. Ранее поддержать украинцев приезжали Шон Пенн, Бен Стиллер и Анджелина Джоли.

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