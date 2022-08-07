В Украину приехала голливудская звезда Джессика Честейн (видео)

В Киев приехала знаменитая американская актриса Джессика Честейн. Она уже пообщалась с детьми из Херсона и Чернигова, которые проходят лечение в столичной больнице Охматдет.

Об этом сообщает " Суспільне ".

Американская актриса и продюсер Джессика Честейн прибыла в Киев. Актриса посетила детскую больницу "Охматдет", где ей рассказали о работе медицинского центра во время военного положения.

Звезда "Интерстеллара" пообщалась с детьми из Херсона и Чернигова, которые проходят лечение в медицинском центре и получила подарки от малышей.

В планах у Джессики Честейн - посещение Ирпеня и встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком.

Кто такая Джессика Честейн

Американская актриса и продюсер Джессика Честейн впервые появилась на экранах в популярных телесериалах "Закон и порядок", "Скорая помощь" и "Вероника Марс".

В 2011 году вышел фильм Терренса Малика "Древо жизни", который принес Честейн всемирную известность и множество наград и номинаций - "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

В 2012 она сыграла в фильмах "Самый пьяный округ в мире" и "Цель номер один", за которые также получила много наград.

Фото: Джессика Честейн (instagram.com/jessicachastain)

Еще Джессика Честейн снялась в известных фильмах - "Мама", "Самый жестокий год", "Интерстеллар", "Опасная игра Слоун", "Багровый пик", "Марсианин", "Глаза Тэмми Фэй".

Голливудская звезда поддерживает Украину и неоднократно писала об украинцах на своей странице в Instagram.