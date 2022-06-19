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Голливуд поддерживает Украину! По Львову гуляет еще один знаменитый актер (видео)

Новина українською →
Львов, Воскресенье 19 июня 2022 12:14
Голливуд поддерживает Украину! По Львову гуляет еще один знаменитый актер (видео) Фото: Актер Бен Стиллер приехал во Львов (Jiyang Chen - Own work)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове заметили знаменитого голливудского актера Бена Стиллера. Он спокойно прогуливался в самом центре города и разговаривал с кем-то по телефону.

Видео с Беном Стиллером во Львове разместили в TikTok.

Украина находится в центре внимания всего мира и многие знаменитые люди приезжают в нашу страну, чтобы поддержать украинцев и помочь пострадавших. Следующей голливудской звездой в Украине стал актер Бен Стиллер.

Его сняли на камеру в самом центре города - возле памятника Тарасу Шевченко. Он спокойно прогуливался по Львову и разговаривал с кем-то по телефону.

"Еще одна Голливудская звезда приехала поддержать Украину. Бен Стиллер, спасибо!" - сказано в подписи к видео.

@shan_oleg

Приємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають власноруч допомогти, якось незруч

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Бен Стиллер, как и Анджелина Джоли, является послом доброй воли ООН. Уже шесть лет актер посвящает все свое свободное время помощи беженцам, волонтерству - по всему миру.

Накануне Стиллер побывал в Польше, где встретился с украинским беженцами в Жешуве.

Голливуд поддерживает Украину! По Львову гуляет еще один знаменитый актер (видео)

Бен Стиллер в Жешуве

"Я только что прибыл в Польшу, чтобы встретиться с семьями, чьи жизни были разбиты войной и насилием в Украине. Миллионы людей были вынуждены убегать из своих домов. И более 90% из них – это женщины и дети.

Я здесь, чтобы узнать их истории и поделиться ими. Это важно, чтобы показать, как война наносит удар по обычным людям, и чтобы усилить призывы к солидарности. Каждый имеет право на безопасность. Кто угодно где угодно и когда угодно", - написал он в Instagram.

Кто такой Бен Стиллер

Бенджамин Эдвард Мира Стиллер - знаменитый американский актер, комик, режиссер, сценарист и продюсер. Ему 56 лет и на его счету более 50 фильмов.

Самые известные: "Знакомство с родителями", "Знакомство с Факерами", "Старски и Хач", "Ночь в музее", "Девушка моих кошмаров", "Гринберг", "Невероятная жизнь Уолтера Митти", "Образцовый самец", "Статус Брэда". Также он озвучивал Алекса во всех частях "Мадагаскара".

Активно работает как режиссер, сценарист и продюсер. Обладатель премий Эмми и Гильдии режиссеров Америки.

Кстати, ранее мы сообщали, что Милла Йовович эмоционально поддержала украинцев.

А также мы рассказывали, что Львов посетила знаменитая Анджелина Джоли.

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