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В Україну приїхав Лієв Шрайбер - голівудська зірка з українським корінням: що відомо

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Київ, Понеділок 15 серпня 2022 11:22
В Україну приїхав Лієв Шрайбер - голівудська зірка з українським корінням: що відомо Колаж РБК-Україна: Лієв Шрайбер приїхав в Україну
Автор: Світлана Мащенко

Голівудська зірка Лієв Шрайбер приїхав до України, як амбасадор благодійної платформи UNITED24, яка покликана допомагати українцям у важкі часи.

Про це стало відомо з ефіру телемарафону.

Що відомо про візит знаменитості

Для Шрайбера ця поїздка вже друга з початку війни. Раніше він приїздив до Львова у квітні. Тепер же актор та режисер завітав до Києва.

Вранці зірку зустріли на вокзалі в Києві. Його провели фотовиставкою, яка присвячена війні.

В Україну приїхав Лієв Шрайбер - голівудська зірка з українським корінням: що відомо

Лієв Шрайбер на вокзалі Києва (скріншот з телемарафону)

В Україні Лієв не тільки як амбасадор UNITED24. Він також займається проектом Suport Humans - ініціатива зі створення окремого воєнного госпіталю для поранених українських захисників та захисниць.

Шрайбер також займається психологічною підтримкою українців

"Одна з платформ, яку я підтримую, називається Ukraine Needs You ("Ти потрібен Україні". - Ред.). Вона надає цілодобові психологічні консультації українцям. Мені здається, у цей складний час дуже важливо говорити одне з одним", - сказав актор.

В Україну приїхав Лієв Шрайбер - голівудська зірка з українським корінням: що відомо

Актор приїхав, щоб допомогти українцям (скріншот з телемарафону)

У квітні Лієв застав повітряну тривогу у Львові

Тоді знаменитість як волонтер благодійної організації World Central Kitchen готував борщ для переселенців на кордоні в Перемишлі, а потім приїхав до Львова.

У Львові його застала повітряна тривога. У своєму Instagram Лієв опублікував відео, як він спускався в укриття.

"Коли я опинився всередині України, для мене було неймовірно побачити неймовірну стійкість та мужність українців. Я вважаю, що Путін зробив свою найбільшу помилку", - сказав пізніше Шрайбер в ефірі американського шоу Morning Joe.

Що відомо про актора і його діяльність

Він - американський актор, режисер, сценарист і продюсер з українським корінням, співзасновник ініціативи BlueCheck Ukraine, яка з перших днів війни втілює гуманітарні проекти в Україні.

Лієв Шрайбер народився у Сан-Франциско, штат Каліфорнія, в сім'ї художниці Гезер Мілгрем і театрального актора й режисера Телла Шрайбера.

У його батька змішані австрійські, ірландські, швейцарські та шотландські корені, а мати єврейка, предки якої іммігрували з Польщі, України та Німеччини (дід по материнській лінії - з України).

У 2005-му році Шрайбер вже був в Україні, де в якості режисера знімав фільм "Все ясно" (Everything Is Illuminated). Стрічка була дебютом для Шрайбера як режисера й автора сценарію.

Герой фільсу - молодий американський єврей їде в Україну шукати жінку, яка врятувала його діда в українському місті Трачімброді (Трохимбрід на Волині), перед тим, як туди прийшли німці.

Головні ролі виконали Елайджа Вуд та Євген Гудзь - вокаліст і засновник американського гурту Gogol Bordello.

Раніше підтримати українців приїжджали Шон Пенн, Бен Стіллер, Анджеліна Джолі, Джесіка Честейн та інші знаменитості.

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