Украинцы начнут получать больше: когда ожидать повышения зарплат

В Украине начнут повышать суммы минимальной зарплаты. С 1 сентября 2020 года доходы украинцев начнут расти и в течение года ожидается еще два повышения.

В правительстве нашли ресурсы для того, чтобы повысить уровень минимальной заплаты уже в сентябре этого года. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге.

Согласно новому графику, размеры минимальной зарплаты будут повышаться в три этапа:

1 сентября 2020 года – до 5 тысяч гривен.

1 января 2021 года – до 6 тысяч гривен (почти на 20%)

1 июля 2021 года – до 6,5 тысячи гривен.

Как отметили в министерстве, такое решение было важным, так как повышение минимальной заработной платы – это:

Повышение уровня жизни, в первую очередь, работающих людей, которые получают низкие доходы.

Борьба с бедностью.

Борьба с неравностью уровня средств в обществе.

Детенизация "зарплат в конвертах".

Кроме того, повышение минимальной заработной платы дадут дополнительные поступления в Пенсионный Фонд Украины. По предварительным подсчетам, к концу 2020 года эти поступления могут составить около 1 миллиарда гривен.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что с 1 июля в Украине повысили выплаты пенсионерам и рассказывали, каким категориям повезло.

А также мы писали о том, что в Украине подняли выплаты для нескольких категорий населения.