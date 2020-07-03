Українці почнуть отримувати більше: коли чекати підвищення зарплат

Українцям пообіцяли тричі підвищити мінімальну зарплату
В Україні почнуть підвищувати суми мінімальної зарплати. З 1 вересня 2020 року доходи українців почнуть зростати й протягом року очікується ще два підвищення.
В уряді знайшли ресурси для того, щоб підвищити рівень мінімальної зарплати вже у вересні цього року. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу.
Згідно з новим графіком, розміри мінімальної зарплати будуть підвищуватися в три етапи:
Як відзначили в міністерстві, таке рішення було важливим, через те, що підвищення мінімальної заробітної плати – це:
Крім того, підвищення мінімальної заробітної плати дадуть додаткові надходження до Пенсійного Фонду України. За попередніми підрахунками, до кінця 2020 року ці надходження можуть скласти близько 1 мільярда гривень.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що з 1 липня в Україні підвищили виплати пенсіонерам і розповідали, яким категоріям пощастило.
А також ми писали про те, що в Україні підняли виплати для декількох категорій населення.
Автор: Анна Шиканова