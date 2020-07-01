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Пенсионерам в Украине снова повысили выплаты: прибавку получит ряд категорий

STYLERЖизнь    01.07.2020 - 16:33
Пенсионерам в Украине снова повысили выплаты: прибавку получит ряд категорий
Пенсии в Украине выросли с 1 июля (фото: freepik)

Пенсии автоматически повысятся в июле для нескольких категорий украинцев

Украинские пенсионеры получат денежные прибавки от государства в июле. Связано это с повышением прожиточного минимума с 1 числа. Кто может рассчитывать на дополнительные средства - в материале Styler.

Так, в ПФУ сообщили, что доплаты с 1 июля коснутся всех категорий, выплаты которых зависят от прожиточного минимума. Он вырос с 1638 до 1714 грн для лиц утративших трудоспособность (+74 грн).

А вот для трудоспособных лиц прожиточный минимум сейчас составляет 2197 грн (был 2102 грн).

    Прибавку с 1 июля получили такие социальные категории:

    Пенсионерам в Украине снова повысили выплаты: прибавку получит ряд категорий

    Категории, которым повысили выплаты с 1 июля (скрин: pfu.gov.ua)

    С 1 июля увеличится также доплата за сверхстаж. Так, мужчины-пенсионеры со стажем более 35 лет и женщины с более 30 годами ежемесячно получают по 1% от "минималки" за каждый "лишний год". То есть, с 1 июля им будут доплачивать по 17,12 грн.

    Кроме того, выплаты увеличили и на детей разных возрастных групп и категорий, пишет Сегодня.

    • Дети до 6 лет - с 1 779 грн до 1859 грн; от 6 лет до 18 лет - с 2 218 грн до 2 318 грн (для одиноких родителей);
    • Дети, над которыми установлена опека или попечительство (до 6 лет - с 1 июля - 4647,5 грн; от 6 лет до 18 лет - с 1 июля - 5795 гривен);
    • Детей с инвалидностью (до 6 лет - 6226,5 грн; от 6 до 18 лет - 7 763 грн).

    По приблизительным расчетам, в июле более 3 миллионов украинцев улучшат свое материальное положение.

    Следующее повышение будет 1 декабря - с 1712 до 1769 грн - то есть еще на 57 грн. Это сумма для лиц утративших трудоспособность.

    Ранее мы писали, как и за что будут наказывать "оступившихся", которые попадут в категорию "уголовный проступок" с 1 июля.

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    Автор: Светлана Мащенко

    Теги Новости Украины пенсии
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