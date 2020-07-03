Украинцы начнут получать больше: когда ожидать повышения зарплат

Украинцам пообещали трижды повысить минимальную зарплату
В Украине начнут повышать суммы минимальной зарплаты. С 1 сентября 2020 года доходы украинцев начнут расти и в течение года ожидается еще два повышения.
В правительстве нашли ресурсы для того, чтобы повысить уровень минимальной заплаты уже в сентябре этого года. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге.
Согласно новому графику, размеры минимальной зарплаты будут повышаться в три этапа:
Как отметили в министерстве, такое решение было важным, так как повышение минимальной заработной платы – это:
Кроме того, повышение минимальной заработной платы дадут дополнительные поступления в Пенсионный Фонд Украины. По предварительным подсчетам, к концу 2020 года эти поступления могут составить около 1 миллиарда гривен.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что с 1 июля в Украине повысили выплаты пенсионерам и рассказывали, каким категориям повезло.
А также мы писали о том, что в Украине подняли выплаты для нескольких категорий населения.
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Автор: Анна Шиканова