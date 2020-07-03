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Украинцы начнут получать больше: когда ожидать повышения зарплат

STYLERЖизнь    03.07.2020 - 07:12
Украинцы начнут получать больше: когда ожидать повышения зарплат
В Украине поднимут минимальную зарплату (Фото: РБК-Украина)

Украинцам пообещали трижды повысить минимальную зарплату

В Украине начнут повышать суммы минимальной зарплаты. С 1 сентября 2020 года доходы украинцев начнут расти и в течение года ожидается еще два повышения.

В правительстве нашли ресурсы для того, чтобы повысить уровень минимальной заплаты уже в сентябре этого года. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге.

Согласно новому графику, размеры минимальной зарплаты будут повышаться в три этапа:

  • 1 сентября 2020 года – до 5 тысяч гривен.
  • 1 января 2021 года – до 6 тысяч гривен (почти на 20%)
  • 1 июля 2021 года – до 6,5 тысячи гривен.

Как отметили в министерстве, такое решение было важным, так как повышение минимальной заработной платы – это:

  • Повышение уровня жизни, в первую очередь, работающих людей, которые получают низкие доходы.
  • Борьба с бедностью.
  • Борьба с неравностью уровня средств в обществе.
  • Детенизация "зарплат в конвертах".

Кроме того, повышение минимальной заработной платы дадут дополнительные поступления в Пенсионный Фонд Украины. По предварительным подсчетам, к концу 2020 года эти поступления могут составить около 1 миллиарда гривен.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что с 1 июля в Украине повысили выплаты пенсионерам и рассказывали, каким категориям повезло.

А также мы писали о том, что в Украине подняли выплаты для нескольких категорий населения.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины зарплатаповышениевыплаты
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