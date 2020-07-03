ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці почнуть отримувати більше: коли чекати підвищення зарплат

STYLERЖиття    03.07.2020 - 07:12
Українці почнуть отримувати більше: коли чекати підвищення зарплат
В Україні підвищать мінімальну зарплату (Фото: РБК-Україна)

Українцям пообіцяли тричі підвищити мінімальну зарплату

В Україні почнуть підвищувати суми мінімальної зарплати. З 1 вересня 2020 року доходи українців почнуть зростати й протягом року очікується ще два підвищення.

В уряді знайшли ресурси для того, щоб підвищити рівень мінімальної зарплати вже у вересні цього року. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу.

Згідно з новим графіком, розміри мінімальної зарплати будуть підвищуватися в три етапи:

  • 1 вересня 2020 року – до 5 тисяч гривень.
  • 1 січня 2021 року – до 6 тисяч гривень (майже на 20%)
  • 1 липня 2021 року – до 6,5 тисячі гривень.

Як відзначили в міністерстві, таке рішення було важливим, через те, що підвищення мінімальної заробітної плати – це:

  • Підвищення рівня життя, в першу чергу, працівників, які отримують низькі доходи.
  • Боротьба з бідністю.
  • Боротьба з нерівністю доходів в суспільстві.
  • Детінізація "зарплат у конвертах".

Крім того, підвищення мінімальної заробітної плати дадуть додаткові надходження до Пенсійного Фонду України. За попередніми підрахунками, до кінця 2020 року ці надходження можуть скласти близько 1 мільярда гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що з 1 липня в Україні підвищили виплати пенсіонерам і розповідали, яким категоріям пощастило.

А також ми писали про те, що в Україні підняли виплати для декількох категорій населення.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України зарплатаповышениевыплаты
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся