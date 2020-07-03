Українці почнуть отримувати більше: коли чекати підвищення зарплат

В Україні підвищать мінімальну зарплату (Фото: РБК-Україна)

Українцям пообіцяли тричі підвищити мінімальну зарплату

В Україні почнуть підвищувати суми мінімальної зарплати. З 1 вересня 2020 року доходи українців почнуть зростати й протягом року очікується ще два підвищення.

В уряді знайшли ресурси для того, щоб підвищити рівень мінімальної зарплати вже у вересні цього року. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу.

Згідно з новим графіком, розміри мінімальної зарплати будуть підвищуватися в три етапи:

1 вересня 2020 року – до 5 тисяч гривень.

1 січня 2021 року – до 6 тисяч гривень (майже на 20%)

1 липня 2021 року – до 6,5 тисячі гривень.

Як відзначили в міністерстві, таке рішення було важливим, через те, що підвищення мінімальної заробітної плати – це:

Підвищення рівня життя, в першу чергу, працівників, які отримують низькі доходи.

Боротьба з бідністю.

Боротьба з нерівністю доходів в суспільстві.

Детінізація "зарплат у конвертах".

Крім того, підвищення мінімальної заробітної плати дадуть додаткові надходження до Пенсійного Фонду України. За попередніми підрахунками, до кінця 2020 року ці надходження можуть скласти близько 1 мільярда гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що з 1 липня в Україні підвищили виплати пенсіонерам і розповідали, яким категоріям пощастило.

А також ми писали про те, що в Україні підняли виплати для декількох категорій населення.

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Автор: Анна Шиканова