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Украинцы могут потерять пенсии из-за повышения трудового стажа: все детали

STYLERЖизнь    27.10.2019 - 19:07
Украинцы могут потерять пенсии из-за повышения трудового стажа: все детали
Пенсия в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В сети рассказали, как повлияет на пенсию рабочий стаж украинцев

Пенсия в Украине. Теперь, чтобы выйти на заслуженный отдых, человеку необходимо проработать 26 лет. Такие требования начали действовать в нашей стране с октября 2019 года. Тем гражданам, которым по каким-то приинам не хватило стажа - будут платить минимальную пенсию. Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления пенсионного фонда в Днепропетровской области Наталья Корнийчук.

Согласно пенсионной реформе, предусмотрены категории лиц, которые выйдут на пенсию в 63 года. На сегодняшний день право на назначение пенсий в 63 года имеют те лица, у которых стаж составляет менее 26 лет, от 16 до 26 лет.

"Законодательством предусмотрено также и назначение пенсий в 63 года, но при наличии меньшего количества страхового стажа. На сегодняшний день право на назначение пенсий в 63 года имеют те лица, у которых стаж составляет менее 26 лет, от 16 до 26 лет", — рассказывает Наталья Корнийчук.

Украинцы могут потерять пенсии из-за повышения трудового стажа: все деталиПенсии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Отметим, что для того, чтобы получать выплаты и подтвердить свой пенсионный стаж, человеку понадобится: трудовая книжка (а на основании ее записей и других документов — справки предприятий, учреждений и организаций), а также сведения из государственного архива.

Видео: Пенсионная реформа (YouTube)

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