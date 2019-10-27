ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці можуть втратити пенсії через підвищення трудового стажу: усі деталі

STYLERЖиття    27.10.2019 - 19:07
Українці можуть втратити пенсії через підвищення трудового стажу: усі деталі
Пенсія в Україні (Колаж РБК-Україна)

У мережі розповіли, як вплине на пенсію робочий стаж українців

Пенсія в Україні. Тепер, щоб вийти на заслужений відпочинок, людині необхідно пропрацювати 26 років. Такі вимоги почали діяти в нашій країні з жовтня 2019 року. Тим громадянам, яким з якихось приинам не вистачило стажу - будуть платити мінімальну пенсію. Про це повідомила замначальника Головного управління пенсійного фонду в Дніпропетровській області Наталія Корнійчук.

Відповідно до пенсійної реформи, передбачені категорії осіб, які вийдуть на пенсію в 63 роки. На сьогоднішній день право на призначення пенсій в 63 роки мають ті особи, у яких стаж становить менше 26 років, від 16 до 26 років.

"Законодавством передбачено також призначення пенсій у 63 роки, але при наявності страхового стажу меншої кількості. На сьогоднішній день право на призначення пенсій в 63 роки мають ті особи, у яких стаж становить менше 26 років, від 16 до 26 років", — розповідає Наталія Корнійчук.

Українці можуть втратити пенсії через підвищення трудового стажу: усі деталіПенсії в Україні (Колаж РБК-Україна)

Зазначимо, що для того, щоб отримувати виплати і підтвердити свій пенсійний стаж, людині знадобиться: трудова книжка (а на підставі її записів та інших документів — довідки підприємств, установ і організацій), а також відомості з державного архіву.

Відео: Пенсійна реформа (YouTube)

ПФУ назвав суми виплат пенсій та субсидій за місяць На підпис Зеленському передали закон про верифікацію пенсій та субсидій
Новини України пенсии
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся