Українці можуть втратити пенсії через підвищення трудового стажу: усі деталі

Пенсія в Україні (Колаж РБК-Україна)

У мережі розповіли, як вплине на пенсію робочий стаж українців

Пенсія в Україні. Тепер, щоб вийти на заслужений відпочинок, людині необхідно пропрацювати 26 років. Такі вимоги почали діяти в нашій країні з жовтня 2019 року. Тим громадянам, яким з якихось приинам не вистачило стажу - будуть платити мінімальну пенсію. Про це повідомила замначальника Головного управління пенсійного фонду в Дніпропетровській області Наталія Корнійчук.

Відповідно до пенсійної реформи, передбачені категорії осіб, які вийдуть на пенсію в 63 роки. На сьогоднішній день право на призначення пенсій в 63 роки мають ті особи, у яких стаж становить менше 26 років, від 16 до 26 років.

"Законодавством передбачено також призначення пенсій у 63 роки, але при наявності страхового стажу меншої кількості. На сьогоднішній день право на призначення пенсій в 63 роки мають ті особи, у яких стаж становить менше 26 років, від 16 до 26 років", — розповідає Наталія Корнійчук.

Пенсії в Україні (Колаж РБК-Україна)

Зазначимо, що для того, щоб отримувати виплати і підтвердити свій пенсійний стаж, людині знадобиться: трудова книжка (а на підставі її записів та інших документів — довідки підприємств, установ і організацій), а також відомості з державного архіву.

Відео: Пенсійна реформа (YouTube)