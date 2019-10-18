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Пенсии в Украине: назревает новая проблема, о которой все молчат

STYLERЖизнь    18.10.2019 - 15:01
Пенсии в Украине: назревает новая проблема, о которой все молчат
Пенсии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Пенсию в Украине могут не назначить некоторым категориям

Пенсия в Украине в ближайшее время может стать проблематичной у некоторых категорий и это касается тех, кто собирается в ближайшем будущем оформлять социальную выплату и при этом не успел наработать положенный стаж. Об этом рассказала начальник Мелитопольского отдела обслуживания граждан главного управления пенсионного фонда Украины Светлана Христова, пишет "РИА Мелитополь".

Специалист объяснила, что речь идет о частных предпринимателях и изменениях в пенсионном законодательстве.

"Чем раньше человек узнает о количестве лет для страхового стажа, тем больше шансов, что он успеет его наработать, так как право на пенсию сейчас регламентируется жестко. До 2011 пенсию мог получить любой гражданин, достигший пенсионного возраста и имеющий 5 лет стажа, а сейчас для выхода на пенсию нужно 26 лет стажа. Каждый год необходимый стаж будет увеличиваться на год, пока не достигнет 35 лет", - объяснила Христова.

Пенсии в Украине: назревает новая проблема, о которой все молчат

Пенсии в Украине могут получить не все категории (Коллаж РБК-Украина)

Еще одна сложность – это то, что в требования к минимальному стажу постоянно менялись, а вместе с ними и требования к суммам выплат в фискальные органы и ПФУ. Предприниматели в разные периоды платили лишь 10% от суммы налога и это составляло от 50 до 200 гривен. По факту получается, что у некоторых стаж считался не год за два, а почти три года накапливалась сумма на один год страхового стажа.

Для разных категорий предпринимателей – разные условия. Для тех, кто был зарегистрирован с 1998 года – стаж для определения права на пенсию идет по факту регистрации.

Для тех, кто был зарегистрирован с 1998 по 2017 год – стаж идет по факту уплаты в ПФУ хотя бы 1 гривны в месяц.

"Проконтролировать свой стаж заранее можно и не обращаясь в ПФУ, зарегистрировавшись на официальном вебпортале пенсионного фонда с помощью электронной подписи или, обратившись за регистрацией в ПФУ, где вам выдадут логин и пароль для входа в личный кабинет. Для этого понадобиться взять с собой лишь паспорт и ИНН", - добавила специалист.

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