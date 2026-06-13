Воєнні витрати Кремля побили новий рекорд за весь час війни, - аналітик

Воєнні витрати Росії за перший квартал 2026 року побили новий рекорд - вони зросли на третину порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підрахунки наукового співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге.

Скільки витратила Росія за квартал

Військові витрати Росії у першому кварталі 2026 року сягнули 5,91 трильйона рублів. Це приблизно 83,2 мільярда доларів.

За підрахунками Клюге, така сума стала рекордною з початку повномасштабної війни проти України. Якщо порівняти з показниками:

2025 рік - зростання на 29,9%;

2024 рік - зростання на 68,7%;

2023 рік - зростання на 129%;

2022 рік - зростання у 4,6 раза.

За оцінками Клюге, у середньому російська військова машина у першому кварталі "з'їдала" близько 2,7 мільярда рублів на годину. Це приблизно 38 мільйонів доларів.

Фото: витрати РФ на війну (janiskluge)

На добу витрати становили близько 65 мільярдів рублів, або майже 916 мільйонів доларів. Щомісячні витрати на війну сягали близько 2 трильйонів рублів, що дорівнює 28,2 мільярда доларів.

Ця сума перевищила річний бюджет усієї системи вищої освіти Росії, який становить 1,7 трильйона рублів. Також вона більша за бюджети всіх російських регіонів, окрім Москви.

Кожен другий рубль - на армію

Уперше з початку війни частка військових видатків у російському бюджеті сягнула 46%. Фактично майже кожен другий рубль федерального бюджету пішов на потреби армії.

Основне зростання забезпечили секретні статті бюджету. За квартал їхній обсяг збільшився з 3,4 трильйона рублів до 4,9 трильйона рублів, або з 47,9 мільярда до 69,1 мільярда доларів.

Таким чином засекреченими виявилися 38,2% усіх федеральних витрат із загального квартального бюджету в 12,8 трильйона рублів, або 180,4 мільярда доларів.

Плани не виконуються

Уряд Росії планував скоротити військові витрати з 7,8% до 6,2% від ВВП. Натомість у першому кварталі 2026 року вони роздулися до 12% ВВП.

За прогнозом Клюге, за підсумками року військові витрати Росії можуть становити 9-10% ВВП. Це ще більше збільшить бюджетний дефіцит країни.

Загальна сума з 2022 року

За підрахунками Клюге, загальні витрати Росії на війну проти України з 2022 року вже сягнули 53,079 трильйона рублів, або 746,6 мільярда доларів.

Ця сума дорівнює: