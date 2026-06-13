ua en ru
Сб, 13 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Воєнні витрати Кремля побили новий рекорд за весь час війни, - аналітик

15:10 13.06.2026 Сб
3 хв
Майже половина бюджету Росії тепер іде на армію
aimg Олена Чупровська
Воєнні витрати Кремля побили новий рекорд за весь час війни, - аналітик Фото: Резерви Кремля тануть, а витрати на армію б'ють рекорди (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Воєнні витрати Росії за перший квартал 2026 року побили новий рекорд - вони зросли на третину порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підрахунки наукового співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге.

Скільки витратила Росія за квартал

Військові витрати Росії у першому кварталі 2026 року сягнули 5,91 трильйона рублів. Це приблизно 83,2 мільярда доларів.

За підрахунками Клюге, така сума стала рекордною з початку повномасштабної війни проти України. Якщо порівняти з показниками:

  • 2025 рік - зростання на 29,9%;
  • 2024 рік - зростання на 68,7%;
  • 2023 рік - зростання на 129%;
  • 2022 рік - зростання у 4,6 раза.

За оцінками Клюге, у середньому російська військова машина у першому кварталі "з'їдала" близько 2,7 мільярда рублів на годину. Це приблизно 38 мільйонів доларів.

Воєнні витрати Кремля побили новий рекорд за весь час війни, - аналітик

Фото: витрати РФ на війну (janiskluge)

На добу витрати становили близько 65 мільярдів рублів, або майже 916 мільйонів доларів. Щомісячні витрати на війну сягали близько 2 трильйонів рублів, що дорівнює 28,2 мільярда доларів.

Читайте також: ЗСУ знищили шість точок злету ворожих дронів у Покровську (відео)

Ця сума перевищила річний бюджет усієї системи вищої освіти Росії, який становить 1,7 трильйона рублів. Також вона більша за бюджети всіх російських регіонів, окрім Москви.

Кожен другий рубль - на армію

Уперше з початку війни частка військових видатків у російському бюджеті сягнула 46%. Фактично майже кожен другий рубль федерального бюджету пішов на потреби армії.

Основне зростання забезпечили секретні статті бюджету. За квартал їхній обсяг збільшився з 3,4 трильйона рублів до 4,9 трильйона рублів, або з 47,9 мільярда до 69,1 мільярда доларів.

Таким чином засекреченими виявилися 38,2% усіх федеральних витрат із загального квартального бюджету в 12,8 трильйона рублів, або 180,4 мільярда доларів.

Плани не виконуються

Уряд Росії планував скоротити військові витрати з 7,8% до 6,2% від ВВП. Натомість у першому кварталі 2026 року вони роздулися до 12% ВВП.

За прогнозом Клюге, за підсумками року військові витрати Росії можуть становити 9-10% ВВП. Це ще більше збільшить бюджетний дефіцит країни.

Загальна сума з 2022 року

За підрахунками Клюге, загальні витрати Росії на війну проти України з 2022 року вже сягнули 53,079 трильйона рублів, або 746,6 мільярда доларів.

Ця сума дорівнює:

  • 28 рокам нинішніх витрат Росії на охорону здоров'я;
  • 30 рокам фінансування освіти;
  • приблизно 100 річним бюджетам таких регіонів, як Красноярський край чи Свердловська область.

Нагадаємо, українські військові розгромили три підрозділи окупантів під час навчань на одному з полігонів. Втрати росіян склали десятки осіб.

Водночас удари по мостах заблокували наземні шляхи до Криму і зривають плани окупантів РФ щодо можлиих наступів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація фронт Війна в Україні
Новини
Угода між Україною та Угорщиною щодо нацменшини набула чинності, - Мадяр
Угода між Україною та Угорщиною щодо нацменшини набула чинності, - Мадяр
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою