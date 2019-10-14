Украинцам готовят неприятный сюрприз с субсидиями: почему выплату льгот могут прекратить

Выплату субсидии могут прекратить за небольшой долг (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Количество получателей субсидий будет сокращено

Для получения права на субсидию в новом отопительном сезоне украинцы должны до 15 октября подать заявление на получение помощи от государства. Теперь вместо одного "Ощадбанка" граждане могут выбрать удобное для них финучреждение (из 38 предложенных), обратиться в банк, открыть счет и написать заявление для начисления средств в соответствующий банк. Об этом передает 24 Канал.

Украинцы могут оплачивать потребленные услуги по коммуналке по учетом суммы субсидии. Однако в случае, если у получателя льготы будет долг по оплате на сумму свыше 340 грн, то выплачивать субсидии наличными уже не будут.

Субсидии на оплату коммуналки могут лишить из-за долгов (Иллюстративное фото: dengi.ua)

Получателей льгот ожидает неприятный сюрприз - в новом отопительном сезоне будут сокращены нормативы на расход газа: государство будет компенсировать только 4 кубометра газа на отопление вместо 4,5, как раньше.

По словам эксперта по вопросам ЖКХ Андрея Никончука, с началом отопительного сезона задолженность наверняка будет увеличиваться.

"Мы увидим, как стремительно она будет накапливаться, в частности вследствие платежей за отопление и горячее водоснабжение", - прогнозирует он.

Задолженность за коммуналку будет расти с началом отопительного сезона (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

В то же время нужно учитывать сокращение числа получателей субсидий - в госбюджет 2020 заложили на 8 млрд грн меньше.

"Украинцы стали получать больше. Реальная заработная плата выросла, увеличивается пенсия. Для кого-то они значительны, для кого-то нет", – говорит директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

Напомним, что ранее суд отказался отменять снижение тарифов на тепло.