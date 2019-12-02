Украинцы могут не платить за коммуналку: все детали

Коммунальные платежи в Украине (фото: РБК-Украина)

В некоторых случаях украинцы могут не платить за коммунальные услуги

Предоставляемые коммунальные услуги в Украине иногда не соответствуют нормам, поэтому украинцы могут потребовать пересчета платы за услуги ЖКХ или вовсе отказаться оплачивать их.

По закону, в холодное время, когда в квартирах уже включены батареи температура воздуха должна быть не менее 18 градусов, а в угловых - не меньше 20-ти. Если же в вашей квартире тепло ниже данных норм, то вы можете потребовать перерасчет.

При этом за каждый градус, который ниже нормы, тариф снижается на 5%. Если же в квартире температура воздуха становит менее 12 градусов, то вы можете совсем не платить за некачественные услуги.

Коммунальные платежи в Украине (фото: РБК-Украина)

Что же касается предоставления услуг горячей воды, то согласно закону, температура воды может колебаться в пределах 50-75 градусов. Если же горячая вода ниже 50 градусов тепла, то тариф рассчитывается по специальной схеме:

Температура 45-49 градусов - 90% от тарифа;

Температура 40-44 - 70% от тарифа;

Если же температура горячей воды составляет ниже 40 градусов, то такая вода считается холодной и ее можно оплатить по тарифу холодной воды.

Оплата за воду также снижается, если в квартире прерывается подача горячей или холодной воды. Считается нормой, если в доме отключается вода не более, чем на 6 часов в сутки и это составляет не более 30% времени, если вода поставляется по специальному графику.

Коммунальные платежи в Украине (фото: Униан)

Перерывов в подаче воды может быть не больше двух раз в месяц. Если же их больше, то плата за воду уменьшается на 3,3% за каждый день ее отсутствия.

В услуги ЖКХ входят различные услуги, включая вывоз мусора, уборку лестничных клеток, работу лифтов, освещение и другое. При этом если какая-то услуга не предоставляется или предоставляется плохо, можно требовать частичного возмещения или отказаться от оплаты.

Стоит отметить, что каждый может обратиться к поставщику услуг, если у него возникли какие-то проблемы с услугами ЖКХ. Для этого нужно написать жалобу, которую обязан зарегистрировать поставщик и приехать на вызов не позднее чем в течение 24 часов с момента получения жалобы. После проверки необходимо заполнить акт-претензию.

Акт-претензия (фото: Верховна Рада)