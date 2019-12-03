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Українці будуть платити за опалення наполовину менше: усі подробиці

STYLERЖиття    03.12.2019 - 16:56
Українці будуть платити за опалення наполовину менше: усі подробиці
Опалення в Україні подешевшає на 50% (фото: РБК-Україна)

Опалення в Україні в наступному році має значно подешевшати

Наступної зими українці будуть платити за опалення майже наполовину менше, ніж зараз. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців, яке він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

За словами глави держави, він зустрічався з урядом і обговорював тарифи для населення. Зеленський підкреслив, що команда працює над тим, щоб вже цієї зими українці платили менше за опалення.

Володимир Зеленський розповів про зниження тарифів (відео: facebook.com/zelenskiy95)

При цьому знайшлося цікаве рішення, яке дозволить наступної зими знизити тарифи на опалення майже наполовину. Президент зазначив, що це буде окрема програма і влада вже працює над нею, вирішуючи, які кошти на неї будуть виділятися. Крім того, Зеленський заявив, що ціна на газ зменшилася на 7%.

Нагадаємо, що в Україні різко скоротився розмір субсидії. За словами заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченко, розмір субсидії на оплату послуг ЖКГ за жовтень складає 539 гривень.

Раніше повідомлялося про те, що українцям, які живуть в багатоквартирних будинках, дозволили відключиться від централізованого опалення і гарячої води. При цьому люди можуть встановлювати систему індивідуального теплопостачання.

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