Украинцев ждет новый налог: платить придется даже с подарков

В Украине решили взяться за неофициальные доходы граждан, с которых не выплачиваются налоги. С начала 2022 года налоговая служба начнет применять непрямые методы налогового контроля.
Кому придется заплатить налоги и с какого дохода, рассказали в материале Lviv1256.
Как сообщает издание, официальные доходы украинцев сравнят с тратами, а из незадекларированной разницы заставят уплатить налог. Если человек не сможет подтвердить происхождение денежных средств, его заставят уплатить налог на разницу.
Не нужно будет платить налоги за мелкие активы: сбережения до 400 тысяч гривен, жилая недвижимость, площадь которой не превышает 120 квадратов и один автомобиль.
Если все активы граждан превышают вышеописанные, а украинцы до сентября не подадут нулевую декларацию, то придется заплатить:
Напомним, ранее мы писали о том, какие налоги вырастут с 1 января и для кого.
А также рассказывали о том, как будут проверять имущество и доходы украинцев по новым правилам.