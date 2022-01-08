Украинцев ждет новый налог: платить придется даже с подарков

В Украине решили взяться за неофициальные доходы граждан, с которых не выплачиваются налоги. С начала 2022 года налоговая служба начнет применять непрямые методы налогового контроля.

Кому придется заплатить налоги и с какого дохода, рассказали в материале Lviv1256.

Как сообщает издание, официальные доходы украинцев сравнят с тратами, а из незадекларированной разницы заставят уплатить налог. Если человек не сможет подтвердить происхождение денежных средств, его заставят уплатить налог на разницу.

Какие доходы могут попасть под проверку

Независимая профессиональная деятельность (например, парикмахеры, которые работают на дому)

Доходы, которые получены не от официального работодателя

Средства, которые пришли из другой страны

Доход от сдачи в аренду недвижимого имущества

Доход от инвестиций

Подарки

Прощеные долги и кредиты, сумма которых превышает четверть минимальной заработной платы

Прибыль от продажи продукции животноводства, если сумма превышает 50 минимальных зарплат

Средства, полученные как благотворительная или нецелевая помощь

Деньги от продажи недвижимого имущества

Не нужно будет платить налоги за мелкие активы: сбережения до 400 тысяч гривен, жилая недвижимость, площадь которой не превышает 120 квадратов и один автомобиль.

Если все активы граждан превышают вышеописанные, а украинцы до сентября не подадут нулевую декларацию, то придется заплатить: