Українців чекає новий податок: платити доведеться навіть з подарунків

В Україні вирішили взятися за неофіційні доходи громадян, з яких не виплачуються податки. З початку 2022 року податкова служба почне застосовувати непрямі методи податкового контролю.
Кому доведеться заплатити податки та з якого доходу, розповіли в матеріалі Lviv1256.
Як повідомляє видання, офіційні доходи українців порівняють з витратами, а з незадекларованої різниці змусять сплатити податок. Якщо людина не зможе підтвердити походження грошових коштів, його змусять сплатити податок на різницю.
Не потрібно буде платити податки за дрібні активи: заощадження до 400 тисяч гривень, Житлова нерухомість, площа якої не перевищує 120 квадратів і один автомобіль.
Якщо всі активи громадян перевищують вищеописані, а українці до вересня не подадуть нульову декларацію, то доведеться заплатити:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які податки зростуть з 1 січня і для кого.
А також розповідали про те, як перевірятимуть майно та доходи українців за новими правилами.