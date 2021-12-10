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Имущество и доходы богатых украинцев будут проверять по новым правилам: кого коснется и когда

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Пятница 10 декабря 2021 17:01
Имущество и доходы богатых украинцев будут проверять по новым правилам: кого коснется и когда Коллаж РБК-Украина: в Украине заработает "налоговый спецназ" для проверки доходов состоятельных граждан
Автор: Владимир Костырин

В Украине создадут специальное подразделение, которое будет проверять доходы состоятельных граждан. Согласно меморандуму министерства финансов с Международным валютным фондом, возникновение такого "налогового спецназа" планировалось до 1 декабря, но пока этого не произошло - нужен закон.

Об этом передает издание UBR.

В Государственной налоговой службе уточнили в ответе на запрос журналистов, что создание спецподразделения для проверки доходов и имущества богатых украинцев станет возможным только после принятия Верховной Радой соответствующего закона.

Получив "добро" от парламента, ведомством "будут приняты все необходимые организационно-правовые меры, по созданию указанного подразделения".

Как отметили в ГНС, в Украине 21 июля года вступил в силу закон №1539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о стимулировании детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем введения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".

После этого, с 1 сентября, началась кампания по "налоговой амнистии" - то есть единовременное (специальное) декларирование активов физлиц в добровольном порядке. Дедлайн для такой подачи "нулевой декларации" - сентябрь 2022-го.

В налоговой рассказали, что ими уже было создано соответствующее структурное подразделение, занимающееся "налоговой амнистией".

Кто в Украине попадет под непрямые методы контроля за расходами

Между тем, по словам министра финансова Сергея Марченко, украинцев, которые задекларируют свои активы в ходе "налоговой амнистии", не коснутся непрямые методы контроля за расходами и доходами.

"Это не коснется 95% граждан Украины, у которых, условно говоря, есть 15 тысяч долларов накоплений и обычная квартира. Даже если они не могут объяснить, где они взяли эти деньги, это их не коснется", - заверил недавно чиновник в интервью "РБК-Украина".

В Минфине уточнили, что новшества коснутся только тех граждан, которые действительно имеют необходимость задекларировать. Сейчас это можно сделать, положив деньги на счет в банк и заплатив 5%, или же купив ОВГЗ с комиссией 2,5%.

Ожидается, что законопроект с соответствующими нормами могут внести в Раду до конца 2021-го.

Как работает закон о "нулевой декларации":

  • Граждане должны записать в декларации свои валютные ценности, кроме наличных денег, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, доли в имуществе юридических лиц в Украине и за рубежом. При этом не нужно указывать источник происхождения активов.
  • После этого нужно оплатить в банке сбор - 5% отчислений за активы в Украине, и 9% за имущество за рубежом.
  • Если у гражданина одно жилье, то его декларировать не нужно.
  • Также этого можно не делать, если сумма сбережений не превышает 400 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что по данным исследования, потери госбюджета Украины от уклонения от налогов оценили в 290-465 миллиардов гривен.

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